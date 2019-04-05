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Номер извещения
31907694199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку трансформаторов для нужд "Самарские коммунальные системы" в 2019 г. для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства № закупки РКСМ-907.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 974-32-32 доб. 1638
Факс
--
Адрес электронной почты
dibragimova@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибрагимова Диляра Наримановна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трансформаторы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трансформаторы
Начальная цена
1 051 408,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
27
27
Документация лота
Кол-во: 4
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