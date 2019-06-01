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Номер извещения
ГП927873
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа оборудования :изделия СВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Почтовый адрес
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
Контактный телефон
+7 499 140-02-45
Факс
Адрес электронной почты
Osadchiy.vladimir@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горин Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа оборудования : изделия СВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2019 10:00 GMT +301.06.2019 10:0001.06.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927873Дата и время окончания срока приема заявок Продажа оборудования : изделия СВЧМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.07.2019 10:0001.07.2019 10:0001.07.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927873Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа оборудования : изделия СВЧМосква
Дата и время проведения
01.08.2019 10:0001.08.2019 10:0001.08.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927873Дата и время проведения Продажа оборудования : изделия СВЧМосква
Подведение итогов не позднее
01.09.2019 00:0001.09.2019 00:0001.09.2019 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927873Подведение итогов не позднее Продажа оборудования : изделия СВЧМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа оборудования : изделия СВЧ
Начальная цена
29 909 642,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
35
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
договорнаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГПТП Гранит
Все закупки и тендеры АО ГПТП Гранит
Адрес местонахождения
121467, Российская Федерация, Москва, Молодогвардейская, 7
32
Документация лота
Кол-во: 35
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