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    Главная / Торги / запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927874Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927874

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение-11

    Приложение №3

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3462

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927874Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927874Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино

    Подведение итогов не позднее

    23.04.2019 10:3023.04.2019 10:3023.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927874Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.04.201923.04.2019 10:3023.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927874Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещение-11"

    Кол-во: 0

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