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Номер извещения
ГП927874
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос предложений на закупку инструмента Sandvik
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3462
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Архиповская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на закупку инструмента Sandvik
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927874Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 15:0008.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927874Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 10:3023.04.2019 10:3023.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927874Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на закупку инструмента Sandvik
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.26.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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