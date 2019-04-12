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Номер извещения
31907693437
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка камкордера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
Почтовый адрес
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
Контактный телефон
+7 8172 23-02-14 доб. 2956
Факс
+7 8172 72-32-51
Адрес электронной почты
alekseev@krassever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Вологда
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка камкордера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 09:00 GMT +312.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907693437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка камкордераВологда
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.04.2019 18:0012.04.2019 18:0012.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907693437Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка камкордераВологда
Дата и время проведения
15.04.2019 09:0015.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907693437Дата и время проведения Поставка камкордераВологда
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 18:0015.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907693437Подведение итогов не позднее Поставка камкордераВологда
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка камкордера
Начальная цена
224 580,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара - г. Вологда, ул. Козленская, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Адрес местонахождения
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
26.40.33.110
26.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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