Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара, на основании выставленного Поставщиком счета (счета и счета-фактуры) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (Двадцати) дней после подписания товарной накладной без замечаний Заказчика.