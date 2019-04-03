Лот 1

"Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE; " Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.) Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Кабель АВВГ4х10 Кабель КГ 3х1.5 Кабель КГ 3х2.5 Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Светодиодный прожектор 50 Вт. Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт Лампа КГ 1000Вт Лампа КГ 500Вт. Лампа ЛОН95Вт. Лампа люмен. 36 Вт. Провод ПВС 2х1,5 Провод СИП-4 4х16 Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Изолента х/б Изолента ПВХ "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; " Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ) Прожектор 100Вт светодиодный Галогеновая лампа 1000Вт (Feron) Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп) Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Переноска 220В 20м. Переноска 380В 20м. Изолента х/б Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка АВВ 32А 4Р+1N Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Лампа КГ-5000Вт Лампа ДРЛ250Вт Лампа ЛБ36Вт Лампа ЛОН95Вт Лампа МО36В Светильник Айсберг 2х36 Светильник НПП Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б Провод ВВг3х1,5 Провод ВВг3х2,5 Выключатель авт.ВА47-29 16А Выключатель авт.ВА47-29 25А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А Наконечник кабельный медный Ф35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Плавкие вставки ППН-35 100А Кабель АВВГ4Х25 Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б Провод ВВГ3Х1,5 Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм Лампа ДРЛ250Вт Прожектор РКУ250 Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55 Фонарик ручной Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо" "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Прожектор ИО-1000Вт Кабель ВВГнг-3*2,5мм Кабель ВВГнг-3*1,5мм Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Изолента ПВХ Изолента ХБ Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин) Лампа ЛОН 95Вт 220В Лампа ДРЛ250Вт 220В Лампа ЛБ36Вт 220В Провод ПВС2*1,5мм Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В Светильник НПП (типа «Луна) ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый) УЗО 25А 30мА Автоматический выключатель С25А Автоматический выключатель С16А Наконечник ТА 120 Наконечник ТА 35 Наконечник ТМЛ 50 Кабель АВВГ-4*25мм Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт) Светильник РКУ 250 Вт Светильник НСП Провод АПВ 1х6 Провод ПВЗ 1х1,5 Кабель АВВГ 4х10 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,8 Вилка прямая белая с с/з 220в Пускатель ПМП (сборка) 2 величины