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Номер извещения
ГП927867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку электротехнической продукции для нужд ООО «АРКС МТ» для Апрелевки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 926 455-25-55 доб. 3865
Факс
--
Адрес электронной почты
k.sedov@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седов Кирилл Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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"Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE; " Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.) Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Кабель АВВГ4х10 Кабель КГ 3х1.5 Кабель КГ 3х2.5 Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Светодиодный прожектор 50 Вт. Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт Лампа КГ 1000Вт Лампа КГ 500Вт. Лампа ЛОН95Вт. Лампа люмен. 36 Вт. Провод ПВС 2х1,5 Провод СИП-4 4х16 Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Изолента х/б Изолента ПВХ "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; " Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ) Прожектор 100Вт светодиодный Галогеновая лампа 1000Вт (Feron) Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп) Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Переноска 220В 20м. Переноска 380В 20м. Изолента х/б Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка АВВ 32А 4Р+1N Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Лампа КГ-5000Вт Лампа ДРЛ250Вт Лампа ЛБ36Вт Лампа ЛОН95Вт Лампа МО36В Светильник Айсберг 2х36 Светильник НПП Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б Провод ВВг3х1,5 Провод ВВг3х2,5 Выключатель авт.ВА47-29 16А Выключатель авт.ВА47-29 25А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А Наконечник кабельный медный Ф35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Плавкие вставки ППН-35 100А Кабель АВВГ4Х25 Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б Провод ВВГ3Х1,5 Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм Лампа ДРЛ250Вт Прожектор РКУ250 Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55 Фонарик ручной Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо" "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Прожектор ИО-1000Вт Кабель ВВГнг-3*2,5мм Кабель ВВГнг-3*1,5мм Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Изолента ПВХ Изолента ХБ Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин) Лампа ЛОН 95Вт 220В Лампа ДРЛ250Вт 220В Лампа ЛБ36Вт 220В Провод ПВС2*1,5мм Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В Светильник НПП (типа «Луна) ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый) УЗО 25А 30мА Автоматический выключатель С25А Автоматический выключатель С16А Наконечник ТА 120 Наконечник ТА 35 Наконечник ТМЛ 50 Кабель АВВГ-4*25мм Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт) Светильник РКУ 250 Вт Светильник НСП Провод АПВ 1х6 Провод ПВЗ 1х1,5 Кабель АВВГ 4х10 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,8 Вилка прямая белая с с/з 220в Пускатель ПМП (сборка) 2 величины
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927867Подведение итогов не позднее "Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE; " Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.) Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Кабель АВВГ4х10 Кабель КГ 3х1.5 Кабель КГ 3х2.5 Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Светодиодный прожектор 50 Вт. Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт Лампа КГ 1000Вт Лампа КГ 500Вт. Лампа ЛОН95Вт. Лампа люмен. 36 Вт. Провод ПВС 2х1,5 Провод СИП-4 4х16 Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Изолента х/б Изолента ПВХ "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; " Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ) Прожектор 100Вт светодиодный Галогеновая лампа 1000Вт (Feron) Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп) Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Переноска 220В 20м. Переноска 380В 20м. Изолента х/б Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка АВВ 32А 4Р+1N Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Лампа КГ-5000Вт Лампа ДРЛ250Вт Лампа ЛБ36Вт Лампа ЛОН95Вт Лампа МО36В Светильник Айсберг 2х36 Светильник НПП Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б Провод ВВг3х1,5 Провод ВВг3х2,5 Выключатель авт.ВА47-29 16А Выключатель авт.ВА47-29 25А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А Наконечник кабельный медный Ф35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Плавкие вставки ППН-35 100А Кабель АВВГ4Х25 Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б Провод ВВГ3Х1,5 Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм Лампа ДРЛ250Вт Прожектор РКУ250 Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55 Фонарик ручной Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо" "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Прожектор ИО-1000Вт Кабель ВВГнг-3*2,5мм Кабель ВВГнг-3*1,5мм Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Изолента ПВХ Изолента ХБ Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин) Лампа ЛОН 95Вт 220В Лампа ДРЛ250Вт 220В Лампа ЛБ36Вт 220В Провод ПВС2*1,5мм Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В Светильник НПП (типа «Луна) ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый) УЗО 25А 30мА Автоматический выключатель С25А Автоматический выключатель С16А Наконечник ТА 120 Наконечник ТА 35 Наконечник ТМЛ 50 Кабель АВВГ-4*25мм Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт) Светильник РКУ 250 Вт Светильник НСП Провод АПВ 1х6 Провод ПВЗ 1х1,5 Кабель АВВГ 4х10 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,8 Вилка прямая белая с с/з 220в Пускатель ПМП (сборка) 2 величины Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE; " Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.) Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Кабель АВВГ4х10 Кабель КГ 3х1.5 Кабель КГ 3х2.5 Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Светодиодный прожектор 50 Вт. Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт Лампа КГ 1000Вт Лампа КГ 500Вт. Лампа ЛОН95Вт. Лампа люмен. 36 Вт. Провод ПВС 2х1,5 Провод СИП-4 4х16 Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Изолента х/б Изолента ПВХ "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; " Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ) Прожектор 100Вт светодиодный Галогеновая лампа 1000Вт (Feron) Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп) Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Переноска 220В 20м. Переноска 380В 20м. Изолента х/б Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка АВВ 32А 4Р+1N Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Лампа КГ-5000Вт Лампа ДРЛ250Вт Лампа ЛБ36Вт Лампа ЛОН95Вт Лампа МО36В Светильник Айсберг 2х36 Светильник НПП Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б Провод ВВг3х1,5 Провод ВВг3х2,5 Выключатель авт.ВА47-29 16А Выключатель авт.ВА47-29 25А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А Наконечник кабельный медный Ф35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Плавкие вставки ППН-35 100А Кабель АВВГ4Х25 Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б Провод ВВГ3Х1,5 Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм Лампа ДРЛ250Вт Прожектор РКУ250 Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55 Фонарик ручной Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо" "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Прожектор ИО-1000Вт Кабель ВВГнг-3*2,5мм Кабель ВВГнг-3*1,5мм Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Изолента ПВХ Изолента ХБ Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин) Лампа ЛОН 95Вт 220В Лампа ДРЛ250Вт 220В Лампа ЛБ36Вт 220В Провод ПВС2*1,5мм Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В Светильник НПП (типа «Луна) ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый) УЗО 25А 30мА Автоматический выключатель С25А Автоматический выключатель С16А Наконечник ТА 120 Наконечник ТА 35 Наконечник ТМЛ 50 Кабель АВВГ-4*25мм Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт) Светильник РКУ 250 Вт Светильник НСП Провод АПВ 1х6 Провод ПВЗ 1х1,5 Кабель АВВГ 4х10 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,8 Вилка прямая белая с с/з 220в Пускатель ПМП (сборка) 2 величины
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно приложению 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно приложению 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
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Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 25
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Кол-во: 15
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