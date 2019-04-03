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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договоров на поставку электротехнической продукции для нужд ООО «АРКС МТ» для Апрелевки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку электротехнической продукции для нужд ООО «АРКС МТ» для Апрелевки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 09:0003.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927867Дата и время окончания срока приема заявок "Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE; " Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.) Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Кабель АВВГ4х10 Кабель КГ 3х1.5 Кабель КГ 3х2.5 Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Светодиодный прожектор 50 Вт. Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт Лампа КГ 1000Вт Лампа КГ 500Вт. Лампа ЛОН95Вт. Лампа люмен. 36 Вт. Провод ПВС 2х1,5 Провод СИП-4 4х16 Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Изолента х/б Изолента ПВХ "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; " Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ) Прожектор 100Вт светодиодный Галогеновая лампа 1000Вт (Feron) Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп) Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Переноска 220В 20м. Переноска 380В 20м. Изолента х/б Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка АВВ 32А 4Р+1N Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Лампа КГ-5000Вт Лампа ДРЛ250Вт Лампа ЛБ36Вт Лампа ЛОН95Вт Лампа МО36В Светильник Айсберг 2х36 Светильник НПП Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б Провод ВВг3х1,5 Провод ВВг3х2,5 Выключатель авт.ВА47-29 16А Выключатель авт.ВА47-29 25А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А Наконечник кабельный медный Ф35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Плавкие вставки ППН-35 100А Кабель АВВГ4Х25 Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б Провод ВВГ3Х1,5 Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм Лампа ДРЛ250Вт Прожектор РКУ250 Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55 Фонарик ручной Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо" "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Прожектор ИО-1000Вт Кабель ВВГнг-3*2,5мм Кабель ВВГнг-3*1,5мм Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Изолента ПВХ Изолента ХБ Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин) Лампа ЛОН 95Вт 220В Лампа ДРЛ250Вт 220В Лампа ЛБ36Вт 220В Провод ПВС2*1,5мм Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В Светильник НПП (типа «Луна) ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый) УЗО 25А 30мА Автоматический выключатель С25А Автоматический выключатель С16А Наконечник ТА 120 Наконечник ТА 35 Наконечник ТМЛ 50 Кабель АВВГ-4*25мм Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт) Светильник РКУ 250 Вт Светильник НСП Провод АПВ 1х6 Провод ПВЗ 1х1,5 Кабель АВВГ 4х10 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,8 Вилка прямая белая с с/з 220в Пускатель ПМП (сборка) 2 величины МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927867

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договоров на поставку электротехнической продукции для нужд ООО «АРКС МТ» для Апрелевки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 15:32

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Контактный телефон

    +7 926 455-25-55 доб. 3865

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.sedov@arks-mt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кабель, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    "Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE; " Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.) Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Кабель АВВГ4х10 Кабель КГ 3х1.5 Кабель КГ 3х2.5 Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Светодиодный прожектор 50 Вт. Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт Лампа КГ 1000Вт Лампа КГ 500Вт. Лампа ЛОН95Вт. Лампа люмен. 36 Вт. Провод ПВС 2х1,5 Провод СИП-4 4х16 Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Изолента х/б Изолента ПВХ "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; " Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ) Прожектор 100Вт светодиодный Галогеновая лампа 1000Вт (Feron) Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп) Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Переноска 220В 20м. Переноска 380В 20м. Изолента х/б Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка АВВ 32А 4Р+1N Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Лампа КГ-5000Вт Лампа ДРЛ250Вт Лампа ЛБ36Вт Лампа ЛОН95Вт Лампа МО36В Светильник Айсберг 2х36 Светильник НПП Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б Провод ВВг3х1,5 Провод ВВг3х2,5 Выключатель авт.ВА47-29 16А Выключатель авт.ВА47-29 25А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А Наконечник кабельный медный Ф35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Плавкие вставки ППН-35 100А Кабель АВВГ4Х25 Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б Провод ВВГ3Х1,5 Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм Лампа ДРЛ250Вт Прожектор РКУ250 Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55 Фонарик ручной Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо" "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Прожектор ИО-1000Вт Кабель ВВГнг-3*2,5мм Кабель ВВГнг-3*1,5мм Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Изолента ПВХ Изолента ХБ Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин) Лампа ЛОН 95Вт 220В Лампа ДРЛ250Вт 220В Лампа ЛБ36Вт 220В Провод ПВС2*1,5мм Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В Светильник НПП (типа «Луна) ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый) УЗО 25А 30мА Автоматический выключатель С25А Автоматический выключатель С16А Наконечник ТА 120 Наконечник ТА 35 Наконечник ТМЛ 50 Кабель АВВГ-4*25мм Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт) Светильник РКУ 250 Вт Светильник НСП Провод АПВ 1х6 Провод ПВЗ 1х1,5 Кабель АВВГ 4х10 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,8 Вилка прямая белая с с/з 220в Пускатель ПМП (сборка) 2 величины

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927867Подведение итогов не позднее "Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE; " Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.) Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Кабель АВВГ4х10 Кабель КГ 3х1.5 Кабель КГ 3х2.5 Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Светодиодный прожектор 50 Вт. Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт Лампа КГ 1000Вт Лампа КГ 500Вт. Лампа ЛОН95Вт. Лампа люмен. 36 Вт. Провод ПВС 2х1,5 Провод СИП-4 4х16 Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Изолента х/б Изолента ПВХ "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; " Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ) Прожектор 100Вт светодиодный Галогеновая лампа 1000Вт (Feron) Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп) Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Переноска 220В 20м. Переноска 380В 20м. Изолента х/б Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка АВВ 32А 4Р+1N Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Лампа КГ-5000Вт Лампа ДРЛ250Вт Лампа ЛБ36Вт Лампа ЛОН95Вт Лампа МО36В Светильник Айсберг 2х36 Светильник НПП Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б Провод ВВг3х1,5 Провод ВВг3х2,5 Выключатель авт.ВА47-29 16А Выключатель авт.ВА47-29 25А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А Наконечник кабельный медный Ф35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Плавкие вставки ППН-35 100А Кабель АВВГ4Х25 Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б Провод ВВГ3Х1,5 Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм Лампа ДРЛ250Вт Прожектор РКУ250 Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55 Фонарик ручной Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо" "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Прожектор ИО-1000Вт Кабель ВВГнг-3*2,5мм Кабель ВВГнг-3*1,5мм Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Изолента ПВХ Изолента ХБ Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин) Лампа ЛОН 95Вт 220В Лампа ДРЛ250Вт 220В Лампа ЛБ36Вт 220В Провод ПВС2*1,5мм Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В Светильник НПП (типа «Луна) ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый) УЗО 25А 30мА Автоматический выключатель С25А Автоматический выключатель С16А Наконечник ТА 120 Наконечник ТА 35 Наконечник ТМЛ 50 Кабель АВВГ-4*25мм Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт) Светильник РКУ 250 Вт Светильник НСП Провод АПВ 1х6 Провод ПВЗ 1х1,5 Кабель АВВГ 4х10 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,8 Вилка прямая белая с с/з 220в Пускатель ПМП (сборка) 2 величины Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE; " Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.) Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Кабель АВВГ4х10 Кабель КГ 3х1.5 Кабель КГ 3х2.5 Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Светодиодный прожектор 50 Вт. Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт Лампа КГ 1000Вт Лампа КГ 500Вт. Лампа ЛОН95Вт. Лампа люмен. 36 Вт. Провод ПВС 2х1,5 Провод СИП-4 4х16 Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Изолента х/б Изолента ПВХ "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; " Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ) Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ) Прожектор 100Вт светодиодный Галогеновая лампа 1000Вт (Feron) Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп) Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Переноска 220В 20м. Переноска 380В 20м. Изолента х/б Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Вилка угловая с/з белая 16А 250В "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима " "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо " Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка АВВ 32А 4Р+1N Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Лампа КГ-5000Вт Лампа ДРЛ250Вт Лампа ЛБ36Вт Лампа ЛОН95Вт Лампа МО36В Светильник Айсберг 2х36 Светильник НПП Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б Провод ВВг3х1,5 Провод ВВг3х2,5 Выключатель авт.ВА47-29 16А Выключатель авт.ВА47-29 25А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А Наконечник кабельный медный Ф35 Изолента ПВХ Изолента ХБ Плавкие вставки ППН-35 100А Кабель АВВГ4Х25 Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б Провод ВВГ3Х1,5 Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм Лампа ДРЛ250Вт Прожектор РКУ250 Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55 Фонарик ручной Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук; Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо" "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима" Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44 Лампа КГ-500Вт Лампа КГ-1000Вт Прожектор ИО-1000Вт Кабель ВВГнг-3*2,5мм Кабель ВВГнг-3*1,5мм Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44 Изолента ПВХ Изолента ХБ Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин) Лампа ЛОН 95Вт 220В Лампа ДРЛ250Вт 220В Лампа ЛБ36Вт 220В Провод ПВС2*1,5мм Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В Светильник НПП (типа «Луна) ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый) УЗО 25А 30мА Автоматический выключатель С25А Автоматический выключатель С16А Наконечник ТА 120 Наконечник ТА 35 Наконечник ТМЛ 50 Кабель АВВГ-4*25мм Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт) Светильник РКУ 250 Вт Светильник НСП Провод АПВ 1х6 Провод ПВЗ 1х1,5 Кабель АВВГ 4х10 Кабель КГ 3х2,5 Кабель КГ 4х2,8 Вилка прямая белая с с/з 220в Пускатель ПМП (сборка) 2 величины

    Начальная цена

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно приложению 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

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    соответственно приложению 2.1
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС МТ
    Все закупки и тендеры АРКС МТ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пускатель ПМП (сборка) 2 величины"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Вилка прямая белая с с/з 220в"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Кабель КГ 4х2,8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Кабель КГ 3х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Кабель АВВГ 4х10"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Провод ПВЗ 1х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Провод АПВ 1х6"

    Кол-во: 600

    "Позиция 8"

    "Светильник НСП"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Светильник РКУ 250 Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Преобразователь напряжения 220/12 (100Вт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Кабель АВВГ-4*25мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 12"

    "Наконечник ТМЛ 50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Наконечник ТА 35"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Наконечник ТА 120"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Автоматический выключатель С16А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Автоматический выключатель С25А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "УЗО 25А 30мА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "ЩРН п-6 (Бокс пластмассовый)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Светильник НПП (типа «Луна)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Светильник типа «Айсберг» 36Вт 220В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Провод ПВС2*1,5мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Лампа ЛБ36Вт 220В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Лампа ДРЛ250Вт 220В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Лампа ЛОН 95Вт 220В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Пускатель КМИ-10960 или ПМЛ-1220 УХЛ3-Б (в сборе в корпусе с кнопками«ПУСК» и «СТОП» для ремонта мозаично-шлифовальных машин и пункта мойки машин)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Изолента ХБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Кабель ВВГнг-3*1,5мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 30"

    "Кабель ВВГнг-3*2,5мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Прожектор ИО-1000Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Лампа КГ-1000Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Лампа КГ-500Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук;"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Фонарик ручной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Коробка распределительная пластиковая150х110х070 серая IP55"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Прожектор РКУ250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Лампа ДРЛ250Вт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Труба ПВХ гофрированная с зондом 20 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Провод ВВГ3Х1,5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ2-Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Кабель АВВГ4Х25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Плавкие вставки ППН-35 100А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Изолента ХБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Наконечник кабельный медный Ф35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Выключатель авт.ВА47-29 3Р 63А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Выключатель авт.ВА47-29 3Р 40А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Выключатель авт.ВА47-29 25А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Выключатель авт.ВА47-29 16А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Провод ВВг3х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Провод ВВг3х1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Пускатель ПМЛ-2210-УХЛ-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Светильник НПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Светильник Айсберг 2х36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Лампа МО36В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Лампа ЛОН95Вт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 67"

    "Лампа ЛБ36Вт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Лампа ДРЛ250Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Лампа КГ-5000Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Лампа КГ-1000Вт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Лампа КГ-500Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Розетка АВВ 32А 4Р+1N"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; без крышки; серия: Прима"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Вилка угловая с/з белая 16А 250В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук;"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Изолента х/б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Переноска 380В 20м."

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Переноска 220В 20м."

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Розетка 2-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Галогеновая лампа 500Вт(Fегоп)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Галогеновая лампа 1000Вт (Feron)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Прожектор 100Вт светодиодный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Наконечник кабельный медный 75мм2 (КВТ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Наконечник кабельный медный 50мм2 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Наконечник кабельный медный 35мм2 (КВТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук;"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Изолента х/б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Кабельный штеккер ABI-CM 50-70 (инд№511.0331)ABICOR BINZEL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Провод СИП-4 4х16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 94"

    "Провод ПВС 2х1,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 95"

    "Лампа люмен. 36 Вт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 96"

    "Лампа ЛОН95Вт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 97"

    "Лампа КГ 500Вт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 98"

    "Лампа КГ 1000Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Светодиодный светильник Viled "Модуль", консольный К-3, 288Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Светодиодный прожектор 50 Вт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 101"

    "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Розетка штепсельная стационарная с заземляющим контактом открытой установки; с крышкой; серия: Рондо"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Розетка 3-х местная с защитными крышками ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Розетка стационарная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Розетка кабельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки без шторок с крышкой 124 32А 3P+PE IP44"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Пускатель ПМЛ в оболочке с кнопкой пуск\стоп 2-величины"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Кабель КГ 3х2.5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 108"

    "Кабель КГ 3х1.5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 109"

    "Кабель АВВГ4х10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 110"

    "Изолента ХБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 111"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Зажим прокалывающий (прокол СИП) СИП 16-35"

    Кол-во: 80

    "Позиция 113"

    "Выключатель дифференциальный УЗО 2п25А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Выключатель авт. BA 47-29 3Р 63А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Выключатель авт. BA 47-29 3Р 40А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Выключатель авт. BA 47-29 25А 1-полюс. (25А.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Вилка угловая с/з белая 16А 250В"

    Кол-во: 25

    "Позиция 118"

    "Вилка электрическая разборная прямая ВБп3-1-Ом; степень защиты: IP44; материал: каучук;"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Вилка силовая переносная прямая IEK 32А 024 3P+PE;"

    Кол-во: 15

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