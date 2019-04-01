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Номер извещения
ГП927871
Уникальный номер закупки
127
Наименование закупки
поставка кирпичей на ремонт стен и сводов ДСП во II квартале 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 219-54-54
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Elena.Matusyak@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елена Александровна Матусяк
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Поставка кирпичей на ремонт стен и сводов ДСП во II квартале 2019 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927871Дата и время окончания срока приема заявок поставка кирпичей на ремонт стен и сводов ДСП во II квартале 2019 г.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 11:0001.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927871Дата и время вскрытия заявок поставка кирпичей на ремонт стен и сводов ДСП во II квартале 2019 г.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кирпичей на ремонт стен и сводов ДСП во II квартале 2019 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Кирпич на ремонт стен ДСП ХП5№1 СТО 72664728-005-2011 30т Кирпич на ремонт стен ДСП ХП5№9 СТО 72664728-005-2011 15т Кирпич на ремонт стен ДСП П-91№1 СТО 72664728-006-2011 15т Кирпич на ремонт стен ДСП П-91№15 СТО 72664728-006-2011 15т Кирпич на ремонт сводов ПХСУ№2 СТО 72664728-007-2011 20т Кирпич на ремонт сводов ПХСУ№11 СТО 72664728-007-2011 30т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-ЛП», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н. Поставка осуществляется по заявке покупателя железнодорожным транспортом во II квартале 2019 года.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
26.26.1
23.2
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 30
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