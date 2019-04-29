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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907693421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание гостиничных услуг (проживание, питание, трансфер) для экипажей воздушных судов (г. Сочи)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание гостиничных услуг (проживание, питание, трансфер) для экипажей воздушных судов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 10:00 GMT +329.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907693421Дата и время окончания срока приема заявок Оказание гостиничных услуг (проживание, питание, трансфер) для экипажей воздушных судовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907693421Дата и время вскрытия заявок Оказание гостиничных услуг (проживание, питание, трансфер) для экипажей воздушных судовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.05.2019 17:0008.05.2019 17:0008.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907693421Подведение итогов не позднее Оказание гостиничных услуг (проживание, питание, трансфер) для экипажей воздушных судовСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание гостиничных услуг (проживание, питание, трансфер) для экипажей воздушных судов
Начальная цена
132 491 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
29760
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
55.10
55.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 29760
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