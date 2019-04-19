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Номер извещения
31907712822
Уникальный номер закупки
КО-012-19
Наименование закупки
КО-012-19 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1734
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.dorogina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорогина Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2019 12:00 GMT +319.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907712822Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНСг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.04.2019 12:0019.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907712822Дата и время вскрытия заявок на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНСг.Москва
Подведение итогов не позднее
16.05.2019 12:0016.05.2019 12:0016.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907712822Подведение итогов не позднее на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНСг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС
Начальная цена
2 646 249,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Тех. заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
43.99
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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