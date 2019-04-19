КО-012-19 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ строительно-монтажных работ: в течении 120 календарных дней с момента заключения договора, согласно календарного графика производства работ (Приложение № 4). Срок подготовки, сдачи приемо-сдаточной документации - 130 календарных дней с момента заключения договора. Работы должны выполняться в будние дни с 08.00 до 20-00 часов. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) на основании следующих документов: 1. комплект первичных отчетных документов, в т.ч.: − счет на оплату; − счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); − акт выполненных работ, составляемый в 2-х экземплярах. 2. комплект исполнительной документации, в т.ч.: − журнал производства работ (специальные журналы: журнал изоляционных работ); − подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; − акты освидетельствования скрытых работ; − заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); − сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; − разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); − эксплуатационная документация результата работ