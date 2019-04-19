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    Главная / Торги / КО-012-19 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС

    КО-012-19 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907712822Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНСг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907712822

    Уникальный номер закупки

    КО-012-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО-012-19 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 07:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2. Приложение №1 к ЗД - Тех. Задание

    1. Информационная карта КО-012-19

    3. Приложение 1.1 к ТЗ- Концептуальные требования

    4. Приложение №2 к ЗД - Проект договора

    5. Приложения к договору

    6. Приложение №3 к ЗД - Формы подачи предложений

    7. Приложение № 4 к ЗД- ККО

    Изменения в извещении

    Изменения_КО-012-19_от_11.04.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1734

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    l.dorogina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорогина Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2019 12:00 GMT +319.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907712822Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНСг.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.04.2019 12:0019.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907712822Дата и время вскрытия заявок на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНСг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.05.2019 12:0016.05.2019 12:0016.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907712822Подведение итогов не позднее на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНСг.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.05.201916.05.2019 12:0016.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907712822Подведение итогов не позднее на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНСг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада КНС

    Начальная цена

    2 646 249,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Тех. заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. ТюменьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ строительно-монтажных работ: в течении 120 календарных дней с момента заключения договора, согласно календарного графика производства работ (Приложение № 4). Срок подготовки, сдачи приемо-сдаточной документации - 130 календарных дней с момента заключения договора. Работы должны выполняться в будние дни с 08.00 до 20-00 часов. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) на основании следующих документов: 1. комплект первичных отчетных документов, в т.ч.: − счет на оплату; − счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС); − акт выполненных работ, составляемый в 2-х экземплярах. 2. комплект исполнительной документации, в т.ч.: − журнал производства работ (специальные журналы: журнал изоляционных работ); − подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ; − акты освидетельствования скрытых работ; − заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию); − сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ; − разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию); − эксплуатационная документация результата работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "на право заключения договора на выполнение работ"

    Кол-во: 1

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