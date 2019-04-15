КО-020-ТМЦ-ИП-19 на право заключения договора на поставку щитовых затворов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки продукции: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора; Условия поставки: Доставка продукции до склада покупателя силами и за счет Поставщика Срок оплаты - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 7 (семь) дней до наступления последнего дня срока оплаты.