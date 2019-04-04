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Номер извещения
ГП927866
Уникальный номер закупки
062-ЗП/19-126
Наименование закупки
Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1061
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
l.ilina@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Лина Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 13:00 GMT +304.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводомНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 13:0004.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927866Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводомНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 15:0015.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927866Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводомНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
28.14.13.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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