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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом

    Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводомНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927866

    Уникальный номер закупки

    062-ЗП/19-126

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования

    Опросные листы

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Опросный_лист_ОЛ_79_(510296320_v1).PDF

    Опросный лист

    Форма №2 Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1061

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    l.ilina@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Лина Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 13:00 GMT +304.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводомНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 13:0004.04.2019 13:0004.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927866Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводомНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 15:0015.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927866Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводомНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927866Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводомНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запорно-регулирующей арматуры с электроприводом"

    Кол-во: 0

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