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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907693064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования (клапаны противопожарные) для объекта строительства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89 доб. 3051
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования (клапаны противопожарные) для объекта строительства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 09:00 GMT +305.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907693064Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования (клапаны противопожарные) для объекта строительства Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 09:0005.04.2019 09:0005.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907693064Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования (клапаны противопожарные) для объекта строительства Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования (клапаны противопожарные) для объекта строительства
Начальная цена
945 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
59 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КировРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
28.12.13
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 59
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