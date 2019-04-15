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    Главная / Торги / 18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»

    18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 08:0015.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927847Дата и время окончания срока приема заявок 18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»НижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927847

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ

    Юридический адрес

    628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1

    Почтовый адрес

    628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1

    Контактный телефон

    +7 3466 49-44-47

    Факс

    +7 3466 49-37-58

    Адрес электронной почты

    YulborisovaRR@stg.sibur.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юлбарисова Рима Рашитовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 08:00 GMT +315.04.2019 08:0015.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927847Дата и время окончания срока приема заявок 18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»Нижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 08:0015.04.2019 08:0015.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927847Дата и время вскрытия заявок 18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»Нижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 13:0031.05.2019 13:0031.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927847Подведение итогов не позднее 18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»Нижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 13:0031.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927847Подведение итогов не позднее 18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СИБУРТЮМЕНЬГАЗ

    Адрес местонахождения

    628616, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, ул.Омская, дом 1

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "18 Закупка Мебели различного назначения на 2019 год для нужд предприятий АО «СибурТюменьГаз»"

    Кол-во: 202

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