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    Главная / Торги / 96/26.03.19/ПТМ/КО/Э Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong

    96/26.03.19/ПТМ/КО/Э Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 15:3011.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927846Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927846

    Уникальный номер закупки

    96/26.03.19/ПТМ/КО/Э

    Номер закупки

    Наименование закупки

    96/26.03.19/ПТМ/КО/Э Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Продление

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.04.2019 15:30 GMT +311.04.2019 15:3011.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927846Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 07:0012.04.2019 07:0012.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927846Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong Салават

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2019 12:0020.05.2019 12:0020.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927846Подведение итогов не позднее Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.201920.05.2019 12:0020.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927846Подведение итогов не позднее Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong

    Начальная цена

    129 927,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условиям проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуги по техническому обслуживанию автобуса Yutong"

    Кол-во: 0

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