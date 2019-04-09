КО-019-ТМЦ-19 на право заключения договора на поставку светильников и ламп на 2019 г. для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления оригинала счета-фактуры не позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.