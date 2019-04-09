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Номер извещения
31907698539
Уникальный номер закупки
КО-019-ТМЦ-19
Наименование закупки
КО-019-ТМЦ-19 на право заключения договора на поставку светильников и ламп на 2019 г. для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1733
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
a.kolesova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесова Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светильников и ламп на 2019 г. для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светильников и ламп на 2019 г. для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
2 593 221,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара: Тюменская область, г. Тюмень ул. 30 лет Победы, 31; Срок поставки: в течение 14 календарных дней с момента подписания Договора. Условия поставки: Работы выполнить в соответствии с Техническим задание (Приложение № 1 документации о закупке), Проектом договора (Приложение № 2 документации о закупке). Доставка продукции до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев .Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
27.33
27.33
Документация лота
Кол-во: 3135
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