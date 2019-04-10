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Номер извещения
ГП927841
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку переходников биметаллических, проект UZGTL
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2712
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
natalia.shishmakova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шишмакова Наталья Андреевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос предложений на поставку переходников биметаллических, проект UZGTL
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 14:00 GMT +310.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927841Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку переходников биметаллических, проект UZGTLБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 14:0010.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927841Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку переходников биметаллических, проект UZGTLБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 14:0031.05.2019 14:0031.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927841Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку переходников биметаллических, проект UZGTLБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку переходников биметаллических, проект UZGTL
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Переходник биметаллический DN1200 PN6 1220х10 (АМг5) – 1219х8,75 (304L) - 2шт Переходник биметаллический DN200 PN6 200х4 (АМг5) – 219х2.77 (Dual Grade 304/304L)» - 4 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
FOB, ближайший большой порт к производителю, способный обработать данный груз к отправке, согласованный с ПокупателемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
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Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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