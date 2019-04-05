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Номер извещения
ГП927848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка порошка периклазового электрометаллургического ППЭ-88 (87)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
Контактный телефон
+7 812 322-88-57
Факс
+7 812 322-84-10
Адрес электронной почты
Aleksandr.Lebedev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Лебедев Александр Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 15:3012.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927848Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Начальная цена
885 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка 25 тонн автотранспортом в течение 5 календарных дней с даты подписания спецификации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки его автотранспортом Покупателю по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, д. 67, литера БХ, проходная КСМ, цех № 92. Расходы по доставке включены в стоимость Товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
32.99.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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