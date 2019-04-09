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Номер извещения
ГП927843
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304
Почтовый адрес
630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304
Контактный телефон
+7 800 555-52-78 доб. 6702
Факс
+7 499 705-89-99
Адрес электронной почты
tender@agm-s.ru
Ф.И.О. контактного лица
Машковцев Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 21:00 GMT +309.04.2019 21:0009.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927843Дата и время окончания срока приема заявок поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКСКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 21:0009.04.2019 21:0009.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927843Дата и время вскрытия заявок поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКСКраснодар
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 18:0017.05.2019 18:0017.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927843Подведение итогов не позднее поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКСКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, г. КировРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АГМ - СЕРВИС
Все закупки и тендеры АГМ - СЕРВИС
Адрес местонахождения
630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304
28.13.3
28.13.28
28.13
Документация лота
Кол-во: 0
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