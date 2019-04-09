Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС

    поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 21:0009.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927843Дата и время окончания срока приема заявок поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКСКраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927843

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    ТЗ

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГМ - СЕРВИС
    Все закупки и тендеры АГМ - СЕРВИС

    Юридический адрес

    630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304

    Почтовый адрес

    630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304

    Контактный телефон

    +7 800 555-52-78 доб. 6702

    Факс

    +7 499 705-89-99

    Адрес электронной почты

    tender@agm-s.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Машковцев Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 21:00 GMT +309.04.2019 21:0009.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927843Дата и время окончания срока приема заявок поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКСКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 21:0009.04.2019 21:0009.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927843Дата и время вскрытия заявок поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКСКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2019 18:0017.05.2019 18:0017.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927843Подведение итогов не позднее поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКСКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 18:0017.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927843Подведение итогов не позднее поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКСКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газозаправочных колонок для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кировская область, г. КировРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 календарных дней, можно предлагать другие условия поставки с отсрочкой платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГМ - СЕРВИС
    Все закупки и тендеры АГМ - СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304

    Классификатор ОКПД2

    28.13.3

    Части насосов и компрессоров

    28.13.28

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Документация

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "газозаправочная колонока для заправки автотранспорта компримированным природным газом на стационарных АГНКС"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить