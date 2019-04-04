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    Главная / Торги / Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60

    Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927838Дата и время окончания срока приема заявок Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60 СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927838

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПОРСД

    Проектная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-09

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    tatarchenko@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татарченко Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927838Дата и время окончания срока приема заявок Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60 Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 15:0004.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927838Дата и время вскрытия заявок Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60 Саратов

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2019 12:0012.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927838Подведение итогов не позднее Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60 Саратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927838Подведение итогов не позднее Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60 Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    410041, Россия, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту выполнения работ, с возможностью поэтапной приёмки выполненных работ (не чаще 1 раза в месяц)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Демонтаж участка производственного здания главного корпуса в осях "П-Ф/60-67" и устройство ограждающих конструкций по оси 60 "

    Кол-во: 1

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