Поставка щеточной машины, щетки с синтетическим ворсом (стандарт), щетки с синтетическим ворсом (усиленные)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма, срок и порядок оплаты товара: Безналичный расчет, оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании следующих документов: Акта о приеме-передаче Товара (Приложение № 2 к Договору), подписанного Сторонами;- Товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной Сторонами;- Счета-фактуры на Товар. Cрок поставки товара: до 15 июня 2019 г.