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Номер извещения
ГП927836
Уникальный номер закупки
12
Наименование закупки
Капитальный ремонт молниезащиты и защитного заземления скрубберов бензольного отделения и отделения сероочистки и регенераторов согласно техническому заданию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-86
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
natalya.kotelnikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Котельникова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Капитальный ремонт молниезащиты и защитного заземления скрубберов бензольного отделения и отделения сероочистки и регенераторов согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2019 17:30 GMT +309.07.2019 17:3009.07.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927836Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт молниезащиты и защитного заземления скрубберов бензольного отделения и отделения сероочистки и регенераторов согласно техническому заданиюЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2019 17:3016.07.2019 17:3016.07.2019 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927836Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт молниезащиты и защитного заземления скрубберов бензольного отделения и отделения сероочистки и регенераторов согласно техническому заданиюЛенинский район
Подведение итогов не позднее
20.07.2019 17:0020.07.2019 17:0020.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927836Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт молниезащиты и защитного заземления скрубберов бензольного отделения и отделения сероочистки и регенераторов согласно техническому заданиюЛенинский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.07.201920.07.2019 17:0020.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927836Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт молниезащиты и защитного заземления скрубберов бензольного отделения и отделения сероочистки и регенераторов согласно техническому заданиюЛенинский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт молниезащиты и защитного заземления скрубберов бензольного отделения и отделения сероочистки и регенераторов согласно техническому заданию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменной шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
43
Документация лота
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