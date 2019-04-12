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Номер извещения
ГП927854
Уникальный номер закупки
263
Наименование закупки
Реализация лома стального смешанного от разбора участка покрасочных камер
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-51-53
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
F.Abzalov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абзалов Фидан Фанзарович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Реализация лома стального смешанного от разбора участка покрасочных камер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927854Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома стального смешанного от разбора участка покрасочных камерЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 11:0012.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927854Дата и время вскрытия заявок Реализация лома стального смешанного от разбора участка покрасочных камерЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация лома стального смешанного от разбора участка покрасочных камер
Начальная цена
15 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Реализация лома стального смешанного от разбора участка покрасочных камер 50 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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