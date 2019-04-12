www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907692505
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по внутренней очистке систем отопления на объектах ЕМУП "Метрополитен"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
Контактный телефон
+7 343 358-00-37 доб. 6027
Факс
+7 234 35-80321
Адрес электронной почты
udog@metro-ektb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карсаков Василий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по внутренней очистке систем отопления на объектах ЕМУП "Метрополитен
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 07:00 GMT +312.04.2019 07:0012.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907692505Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по внутренней очистке систем отопления на объектах ЕМУП "МетрополитенЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2019 07:0015.04.2019 07:0015.04.2019 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907692505Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по внутренней очистке систем отопления на объектах ЕМУП "МетрополитенЕкатеринбург
Дата и время проведения
18.04.2019 07:0018.04.2019 07:0018.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907692505Дата и время проведения Выполнение работ по внутренней очистке систем отопления на объектах ЕМУП "МетрополитенЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 07:0019.04.2019 07:0019.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692505Подведение итогов не позднее Выполнение работ по внутренней очистке систем отопления на объектах ЕМУП "МетрополитенЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по внутренней очистке систем отопления на объектах ЕМУП "Метрополитен
Начальная цена
247 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3
43.22.12.120
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.