Услуги по отбору и лабораторному анализу проб воды из артезианской скважины № 1096 и проб сточных вод по адресу г. Москва, ул. Введенского, д.1, г. Москва, ул. Обручева, д. 29

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907692449 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги по отбору и лабораторному анализу проб воды из артезианской скважины № 1096 и проб сточных вод по адресу г. Москва, ул. Введенского, д.1, г. Москва, ул. Обручева, д. 29 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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