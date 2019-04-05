Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров в ц. 233 и отд. 164 и холодильной машины (система поддержания микроклимата в лаборатории 402 и расточного участка 203 цеха) по адресу г. Москва, ул. Обручева, д. 29

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907692435 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров в ц. 233 и отд. 164 и холодильной машины (система поддержания микроклимата в лаборатории 402 и расточного участка 203 цеха) по адресу г. Москва, ул. Обручева, д. 29 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"

Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП" Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1, Почтовый адрес 117342, Москва, ул. Введенского, 1 Контактный телефон +7 495 535-32-57 Факс -- Адрес электронной почты otd529@npcap.ru Ф.И.О. контактного лица Томак Ольга Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования Ключевые слова:

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