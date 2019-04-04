Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика, поставка по графику, на склад ПАО «Уралмашзавод» с возможностью досрочной поставки.