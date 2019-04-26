Запрос предложений на пиломатериалы (доски,брус) по ГОСТ 8486-86

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО БМК Все закупки и тендеры АО БМК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пиломатериал хвойный обрезной 50 мм 1-2 сорт дл. 4-6 м. Ширина рабочей пласти не менее 150 мм." Кол-во: 100

"Позиция 2" "Пиломатериал хвойный обрезной 25 мм 1-2 сорт дл. 4-6 м. Ширина рабочей пласти не менее 150 мм." Кол-во: 100

"Позиция 3" "Брус хвойный обрезной сечение 100х100 1-2 сорт дл. 4-6 м" Кол-во: 400

"Позиция 4" "Пиломатериал хвойный не обрезной 50 мм не ниже 2-го сорта дл. 4-6 м. Ширина рабочей пласти не менее 150 мм. Коэффициент применяемый при приемке обмером 0,67" Кол-во: 100

"Позиция 5" "Пиломатериал хвойный не обрезной 40 мм не ниже 2-го сорта дл. 4-6 м. Ширина рабочей пласти не менее 100 мм. Коэффициент применяемый при приемке обмером 0,65" Кол-во: 500

"Позиция 6" "Пиломатериал хвойный не обрезной 30 мм не ниже 2-го сорта дл. 4-6 м. Ширина рабочей пласти не менее 100 мм. Коэффициент применяемый при приемке обмером 0,63" Кол-во: 500

"Позиция 7" "Пиломатериал хвойный не обрезной 25 мм не ниже 2-го сорта дл. 4-6 м. Ширина рабочей пласти не менее 70 мм. Коэффициент применяемый при приемке обмером 0,61" Кол-во: 450

"Позиция 8" "Пиломатериал хвойный обрезной 40 мм 1-2 сорт дл. 4-6 м. Ширина рабочей пласти не менее 150 мм." Кол-во: 60

"Позиция 9" "Пиломатериал хвойный, обрезной шириной 100мм, высотой 100 мм. (треугольного сечения) длина 4-6 метров." Кол-во: 450