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    Главная / Торги / Фито препараты

    Фито препараты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 10:0616.04.2019 10:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927833Дата и время окончания срока приема заявок Фито препаратыКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927833

    Уникальный номер закупки

    12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фито препараты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 13:56

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    оферта

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    перечень

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фито препараты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 09:0019.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927833Подведение итогов не позднее Фито препаратыКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фито препараты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 метров восточнее города АбинскаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставок
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Классификатор ОКПД2

    20.20.15.000

    Фунгициды

    20.20.12.000

    Гербициды

    20.20.11.000

    Инсектициды

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Polydon Ca+Bore"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 2"

    "Polydon zn+bo"

    Кол-во: 1896

    "Позиция 3"

    "Polydon Aminostar"

    Кол-во: 2844

    "Позиция 4"

    "Варат/Норат"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Адмирал, КЭ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 6"

    "Карбомид"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Топсин"

    Кол-во: 315

    "Позиция 8"

    "Терсель"

    Кол-во: 2370

    "Позиция 9"

    "Маверик"

    Кол-во: 190

    "Позиция 10"

    "Диамафоска\Азот-Фосфор-Калий 10 26 26"

    Кол-во: 130

    "Позиция 11"

    "Аполло"

    Кол-во: 125

    "Позиция 12"

    "Обстактин"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Препарат 30"

    Кол-во: 12560

    "Позиция 14"

    "Абигапик"

    Кол-во: 1580

    "Позиция 15"

    "Мерпан"

    Кол-во: 7320

    "Позиция 16"

    "Оберон"

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Мовенто"

    Кол-во: 950

    "Позиция 18"

    "Баста"

    Кол-во: 1605

    "Позиция 19"

    "Глифос премиум"

    Кол-во: 605

    "Позиция 20"

    "Белис"

    Кол-во: 250

    "Позиция 21"

    "Инсегар"

    Кол-во: 190

    "Позиция 22"

    "Топаз"

    Кол-во: 155

    "Позиция 23"

    "Геокс"

    Кол-во: 102

    "Позиция 24"

    "Вертимек"

    Кол-во: 230

    "Позиция 25"

    "Скор"

    Кол-во: 185

    "Позиция 26"

    "Тиовит джет"

    Кол-во: 895

    "Позиция 27"

    "Хорус"

    Кол-во: 470

    "Позиция 28"

    "БИ 58"

    Кол-во: 905

    "Позиция 29"

    "Альфа Стим"

    Кол-во: 125

    "Позиция 30"

    "Стомп"

    Кол-во: 255

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