www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927833
Уникальный номер закупки
12
Наименование закупки
Фито препараты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Контактный телефон
+7 988 667-75-42
Факс
{}
Адрес электронной почты
procurement@alma-sad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петросян Карапет Левонович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фито препараты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фито препараты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По перечню
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 метров восточнее города АбинскаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМА ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
20.20.15.000
20.20.12.000
20.20.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4000
Кол-во: 1896
Кол-во: 2844
Кол-во: 1000
Кол-во: 250
Кол-во: 8
Кол-во: 315
Кол-во: 2370
Кол-во: 190
Кол-во: 130
Кол-во: 125
Кол-во: 60
Кол-во: 12560
Кол-во: 1580
Кол-во: 7320
Кол-во: 150
Кол-во: 950
Кол-во: 1605
Кол-во: 605
Кол-во: 250
Кол-во: 190
Кол-во: 155
Кол-во: 102
Кол-во: 230
Кол-во: 185
Кол-во: 895
Кол-во: 470
Кол-во: 905
Кол-во: 125
Кол-во: 255
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.