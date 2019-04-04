R_567_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907692265 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки R_567_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ

Все закупки и тендеры ГП НО НОФ Юридический адрес 603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А, Почтовый адрес 603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А Контактный телефон +7 831 466-67-67 доб. 639 Факс +7 831 429-07-03 Адрес электронной почты tender@nofnn.ru Ф.И.О. контактного лица Малькова Любовь Владимировна Место рассмотрения предложений Нижний Новгород Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова: медицинские

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