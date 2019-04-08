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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907696717
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по проверке внутренних пожарных кранов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 09:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Контактный телефон
+7 8332 56-11-28
Факс
--
Адрес электронной почты
o.pankratov@gpgrkirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панкратов Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Киров
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по технической эксплуатации (Работы по проверке внутренних пожарных кранов)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 08:59 GMT +308.04.2019 08:5908.04.2019 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907696717Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической эксплуатации (Работы по проверке внутренних пожарных кранов)Киров
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907696717Дата и время вскрытия заявок Услуги по технической эксплуатации (Работы по проверке внутренних пожарных кранов)Киров
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907696717Подведение итогов не позднее Услуги по технической эксплуатации (Работы по проверке внутренних пожарных кранов)Киров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической эксплуатации (Работы по проверке внутренних пожарных кранов)
Начальная цена
164 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
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74
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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