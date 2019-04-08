www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП927837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-60-44
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Vladislav.Zamalutdinov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Замалутдинов Владислав Шамильевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 58
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 31
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 31
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 58
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Подведение итогов не позднее
25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
71.20.19.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.