Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Система контроля

    Приложения к техническому заданию (лоты)

    Формы документов

    Проект договора

    Приложение к договору (образец графика)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-60-44

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Vladislav.Zamalutdinov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Замалутдинов Владислав Шамильевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    транспорт, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности горного оборудования АО ХК "Якутуголь" в 2019 году"

    Кол-во: 22

    Лот 2

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности горнотранспортного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 58

    Лот 3

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 15

    Лот 4

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности котлов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 2

    Лот 5

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности подкрановых путей АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 5

    Лот 6

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности сосудов, компрессоров, резервуаров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 31

    Лот 7

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности вентиляции АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 31

    Лот 8

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности конвейеров АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 9

    Лот 9

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности обогатительного оборудования АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 58

    Лот 10

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности лифтов АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 5

    Лот 11

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 12:00 GMT +308.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2019 12:0025.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.04.201925.04.2019 12:0025.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 годуНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.160

    Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности оборудования ВВ АО ХК "Якутуголь" с истекшим сроком эксплуатации в 2019 году"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить