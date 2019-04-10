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Номер извещения
31907692068
Уникальный номер закупки
62/2019
Наименование закупки
Поставка запасных частей к нагнетателям Н 750-23-4 в 2019 году для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
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Поставка запасных частей к нагнетателям Н 750-23-4 в 2019 году для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 11:00 GMT +310.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907692068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к нагнетателям Н 750-23-4 в 2019 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 11:0010.04.2019 11:0010.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907692068Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к нагнетателям Н 750-23-4 в 2019 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 17:0007.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692068Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к нагнетателям Н 750-23-4 в 2019 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.201907.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692068Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к нагнетателям Н 750-23-4 в 2019 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к нагнетателям Н 750-23-4 в 2019 году для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
821 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
28.13.32.120
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 2
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