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Номер извещения
31907692472
Уникальный номер закупки
155
Наименование закупки
Фрезы твердосплавные, пластины запасные механические закрепляемые, державки, резцы твердосплавные ISCAR
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48442 5-00-48
Факс
--
Адрес электронной почты
spzakupki861@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ливенцев Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фрезы твердосплавные, пластины запасные механические закрепляемые, державки, резцы твердосплавные ISCAR
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.04.201909.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692472Подведение итогов не позднее Фрезы твердосплавные, пластины запасные механические закрепляемые, державки, резцы твердосплавные ISCAR 249711, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фрезы твердосплавные, пластины запасные механические закрепляемые, державки, резцы твердосплавные ISCAR
Начальная цена
550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
25.73.40
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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