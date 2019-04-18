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    Главная / Торги / Закупка инструмента

    Закупка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2019 14:0018.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927827Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструментаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927827

    Уникальный номер закупки

    261

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2-анкета

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-заявка

    ТФ договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-72

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Kholmanskikh@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Холманских Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927827Подведение итогов не позднее Закупка инструментаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторная дрель-шуруповерт HITACHI мод. DS 14 DMR в комплекте с зарядным устройством и 2-мя батреями-аккумуляторами 14,4V и 2-3Аh или GSR 14,4 (Bosch) / ДША-2 14,4 ЭР10М (Энкор)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Машинки для зачистки заусенцев"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Гайковерт ударный электрический крутящий момент не менее 3000Нм, диаметр болта не менее 30 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Машинка сверлильная на магнитном основании"

    Кол-во: 15

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