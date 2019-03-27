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    Главная / Торги / R_565_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_565_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 09:0012.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907691960Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907691960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_565_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67 доб. 639

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькова Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691960Подведение итогов не позднее ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>

    Начальная цена

    30 346 195,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент хир. офтальм. эрейзер биполярный №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Материал хир. шовный стер. нить 30см р.10/0 метрич. 0,2 две иглы Мани 16мм прямая/4,5мм 7/16 №12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Игла д/факоэмульсификации 2,2мм №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Набор д/системы офтальмолог.д/бесшовной витрэктомии G25 №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Наконечник д/аспирации д/системы офтальмолог. №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Наконечник д/аспирации д/системы офтальмолог. №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Ножницы глазные д/удаления спаек изогнутые 25G+ №1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 8"

    "Канюля эндолазерная ступенчатая Iridex №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Нож д/пневм. передней витрект. к сист. офтал. STELLARIS Vision Enhancement System №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 10"

    "Инструмент хир. офтальм. эрейзер биполярный разъем типа Лемо 25 калибр №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 11"

    "Материал офтальм. д/замены стекловидного тела, масло силикон Oxane Hd с устройством для введ №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Набор офтальм. д/витреоретинальной тампонады на 30 дней №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Наконечник д/аспирации д/офтальм. микрохирург. системы 25 калибр №1"

    Кол-во: 56

    "Позиция 14"

    "Нож офтальм. высокоскоростной пневматический 20 калибра №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Набор д/системы офтальмолог. Стелларис д/комбинированных процедур G25 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Набор д/факоэмульсификации №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Канюля офтальмологич. д/введения силикона VFI №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Нож офтальм. д/системы офтальмолог. пневматич. 25 калибр №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Нож офтальм. д/системы офтальмолог. пневматич. 20 калибр №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Материал хир. шовный Полиэстер стер. нить 45см, р.5/0 метрич.1 две иглы колющ. 0,35*7,92мм 1/4 №12"

    Кол-во: 90

    "Позиция 21"

    "Канюля д/системы офтальм. Stellaris PC Vision Enhancement System с мяг.силикон. наконечн. 23 кал. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Пинцет-наконечник офтальм. 25G+ №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Дренаж коллагеновый антиглаукоматозный №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Материал офтальм. д/замены стекловидного тела, масло силикон Oxane 5700 с устройством для введ. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Материал офтальм. д/замены стекловидного тела Перфтордекалин Dk-line с устройством для введ №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Материал офтальм. масло силиконовое OXANE 1300 с устройством для введ. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Раствор красителя 0,5мл офтальм. шприц №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Набор д/автом. ввода/вывода вязких жидкостей системы Stellaris PC Vision Enhancement шпр. №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 29"

    "Пинцет офтальм. витреоретинальный концезахватывающий 25 калибр №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Патрубок офтальм. ирригационный д/миникоаксильной процедуры 2,2мм №2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Патрубок офтальм. ирригационный д/миникоаксильной процедуры 2,2мм №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 32"

    "Эндоосветитель офтальм. д/системы офтальмолог. широкоугольный G25 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Набор микрохирургический д/операций по глаукоме по Лапочкину №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Ирис-ретрактор полимерный ОП стерил. д/интероперационного расширения зрачка №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Раствор офтальмологич. 500мл сбалансир. солевой ирригац. фл. пластик. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Набор д/факоэмульсификации PREMIUM VACUUM №1"

    Кол-во: 240

    "Позиция 37"

    "Кольцо офтальм. полимерн. д/расправления хрусталиковой сумки №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Материал хир. шовный Шелк стер. нить 30см р.8/0 виржинский, синий игла атравм. 0,2*6,5см ЗШ №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 39"

    "Материал хир. шовный Нейлон стер. нить 30см р.10/0 игла атравм. 0,15*6,5см ЗШ черн. №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 40"

    "Краситель-капсула Rhex-ID №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 41"

    "Вископротектор с устройством для введения №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 42"

    "Пробирка д/разделения крови с обогащ.тромбоцитами плазмой №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "Канюля офтальмологич. д/слезного канала 0,45*28мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Лезвие офтальмомикрохир. ОП стер. стальное остроконечное под углом 45град. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 45"

    "Набор д/системы офтальмолог. Стелларис №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 46"

    "Раствор вискоэластичный 2мл офтальмологич. i-Visc 2.0 канюля 27G №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 47"

    "Наконечник д/системы офтальмолог. Стелларис д/факоэмульсификации №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 48"

    "Вископротектор с устройством для введения №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 49"

    "Инструмент хир. офтальм. д/имплантации ИОЛ разрез 1,5мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Нож офтальм. кератом изогн. 1,8мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "Инжектор д/имплантации линз ОП стер. 1,85*2,2мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 52"

    "Наконечник д/аспирации к системе офтал. STELLARIS Vision Enhancement System №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Наконечник д/ирригации к системе офтал. STELLARIS Vision Enhancement System №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Инструмент хир. офтальм. д/имплантации ИОЛ разрез 2,5мм №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Простыня малая операц. офтальм. 120см*70см, смс 42, отверст. 5см, липкий край стер. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 56"

    "Раствор вискоэластичный 2мл с канюлей шпр. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Нож-кератом изогнутый с заточкой вверх 2,2мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 58"

    "Нож офтальм. 0,9мм 20G №1"

    Кол-во: 1000

    Лот 2

    ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691960Подведение итогов не позднее ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>

    Начальная цена

    36 720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа SSIR ЭКС-560-SR №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 2"

    "Электрокардиостимулятор имплантируемый частотно-адаптивный типа DDD ЭКС-460-DR №1"

    Кол-во: 180

    "Позиция 3"

    "Электрокардиостимулятор имплантируемый модель EN1DR01 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Электрокардиостимулятор имплантируемый №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Электрокардиостимулятор имплантируемый №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Электрокардиостимулятор имплантируемый тип DDDR DR №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Электрокардиостимулятор имплантируемый с принадлежностями №1"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691960Подведение итогов не позднее ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>

    Начальная цена

    71 012 401,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. щелочной фосфатазы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ДиаС 168мл д/анализатора д/опред. щелочной фосфатазы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 3"

    "Штатив с кюветами д/анализатора СА-90 №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов ХЛОРИДЫ-ДиаС 612мл д/анализатора д/опред. хлоридов №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов ХЛОРИДЫ-ДиаС 195мл д/анализатора д/опред. хлоридов фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ДиаС 618мл д/анализатора д/опред. триглицеридов фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ДиаС 207мл д/анализатора д/опред. триглицеридов фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 8"

    "яяяНабор реагентов 192мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов №1 F10571021"

    Кол-во: 33

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов Transferin 48мл д/анализатора биохимич. д/опред. трансферрина №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 10"

    "Тест-полоски д/опред. плотности мочи №25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 11"

    "Тест-полоски д/опред. рН в моче №25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Тест-полоски д/опред. креатинина №25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Сыворотка диагностич. 1мл холерная адсорбир. RO д/реакции агглютинации амп. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Сыворотка диагностич. 1мл холерная адсорбир. О1 д/реакции агглютинации РА амп. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов CRP U-hs 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. С-реактивного белка фл. №1"

    Кол-во: 29

    "Позиция 16"

    "Пробирка вакуумная 6мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Пробирка 5мл д/анализатора боросиликатная 12мм/75мм №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Плазмоген-УП уреаплазмы уреалитикум и парвум д/опред. ДНК методом ПЦР 100 опр. №1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов Плазмоген-УП уреаплазмы уреалитикум и парвум д/опред. ДНК методом ПЦР 100 опр. №1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов Плазмоген-Мг Микоплазма гениталиум д/опред. ДНК методом ПЦР 100 опр. №1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов Плазмоген-Мх Микоплазма хоминис д/опред. ДНК методом ПЦР 100 опр. №1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов 100мл д/биохимич. исследований д/опред. НЖСС №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов ЦМВ-ГЕН д/опред. ДНК цитомегаловируса человека методом ПЦР 100 опр. №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов д/опред. цитомегаловируса ПЦР-амплификация ЦМВ-ГЕН 96 опред. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов д/выявления ДНК хламидии трахоматис методом ПЦР Хлами-Ген №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов Плазмоген-УП уреаплазмы уреалитикум и парвум д/опред. ДНК методом ПЦР 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов д/выделения ДНК трихомонаса вагиналис методом ПЦР Трихо-Ген №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов ГОНО-ГЕН д/опред. ДНК Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов Плазмоген-Мх Микоплазма хоминис д/опред. ДНК методом ПЦР 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов Плазмоген-Мг Микоплазма гениталиум д/опред. ДНК методом ПЦР 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов КАНД-ГЕН д/опред. ДНК кандиды альбиканс методом ПЦР 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов ГАРД-ГЕН д/выявления ДНК Гарднереллы вагиналис методом ПЦР №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов ВПЧ-ГЕН-16/18 50мл вируса папилломы человека д/опред. ДНК методом ПЦР 100 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов EBV д/опред. ДНК вируса эпштейна-барр методом ПЦР 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов д/опред. вируса простого герпеса чел. 1,2 типа ПЦР-амплификация ВПГ-ГЕН 100 опред. №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов ВПГ-ГЕН д/опред. ДНК вируса простого герпеса I II типа методом ПЦР 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов HHV6 д/опред. ДНК вируса простого герпеса 6 типа методом ПЦР 100 опр. №1"

    Кол-во: 35

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов Urea FS 171мл д/анализатора д/опред. мочевины фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов Myoglobin FS 32мл д/анализатора биохимич. д/опред. миоглобина №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов FS 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. липазы №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. лактатдегидрогеназы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 42"

    "Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА-ДиаС 200мл д/анализатора д/опред. креатинкиназы №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Сыворотка диагностич. АГНОЛЛА 2мл шигеллезная адсорбированная сухая д/РА поливалентная: Флекснера 7,8 типа №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "Набор реагентов ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ДиаС 304мл д/анализатора д/опред. щелочной фосфатазы №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Набор реагентов ХОЛЕСТЕРИН-ДиаС 240мл д/анализатора д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Набор реагентов ХЛОРИДЫ-ДиаС 240мл д/опред. хлоридов в крови и моче №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Набор реагентов ФОСФОР-ДиаС 250мл д/опред. фосфора №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Набор реагентов ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ДиаС 240мл д/анализатора д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК-ДиаС 304мл д/анализатора д/опред. общ. белка №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов Мочевина-ДиаС 304мл д/анализатора д/опред. мочевины №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов Мочевая кислота АО-ДиаС 304мл д/анализатора д/опред. мочевой кислоты №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Набор реагентов ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА-ДиаС 304мл д/анализатора д/опред. лактатдегидрогеназы фл. № 1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 53"

    "Набор реагентов ДНК-ЭКСПРЕСС 60мл д/выделения ДНК методом ПЦР №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Набор реагентов TruLab Urine 5мл*6 д/анализатора биохимич. уровень 2 фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Набор реагентов TruLab Urine 5мл д/анализатора биохимич. моча контрольная уровень 1 фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Система д/взятия капиллярной крови 200мкл с К3 ЭДТА ОП стер. с капилляром №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Пробирка д/взятия капиллярной крови 200мкл с ЭДТА-К ОП стер. с капилляром №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 58"

    "Тест-система д/опред. Миоглобина экспресс-тест №20 15001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Пробирка лабораторная Апекслаб 10мл цилиндрическая пластик. №500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Набор реагентов Тромбопластин 2,5мл д/опред. протромбинового времени №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Среда питательная д/культивирования аэробов из образцов деской крови №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов Vi-Сальмонелла РПГА 39мл д/опред. антител к Vi-антигену сальмонелл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Набор реагентов Protein-total 500мл д/анализатора д/опред. общ. белка фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Набор реагентов ALT/GPT 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Набор реагентов Triglycerides 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Набор реагентов Uric Acid 500мл д/анализатора д/опред. мочевой кислоты фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Набор реагентов Creatinine 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Набор реагентов Cholesterol 500мл д/анализатора д/опред. холестерина фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Набор реагентов AST/GOT 250мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Набор реагентов Гамма-Глутамилтрансфераза ДиаС 340мл д/опред. гамма-глутамилтрансферазы 1310 опр. фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Набор реагентов Билирубин прямой-ДиаС 340мл д/анализатора д/опред. прям. билирубина 1310 опр. фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Набор реагентов ДС-ВЛК-HBsAg 0,5мл д/опред. антигена вируса гепатита В фл. №24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Набор реагентов д/анализатора HORIBA ABX контрол. кровь Пара 12 Экстенд Высокий 2.5мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Набор реагентов д/анализатора HORIBA ABX контрол. кровь Пара 12 Экстенд Низкий 2,5мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Набор реагентов ДС-ВЛК-анти-ЛЮИС д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum фл. №24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Набор реагентов д/анализатора Immulite One/1000/2000 д/опред. прогестерона 200 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-Анти-ЦМВ-G-Экспресс д/опред. иммуноглоб. кл. G к цитомегаловирусу №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 1-5, антигенный сухой №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Контроль гематологический CBC-5D N 5мл д/анализатора гематологич. норма фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "Набор реагентов Берихром Антитромбин II 69мл д/анализатора гематологич. 270 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 81"

    "Контроль гематологический CBC-5D L 5мл д/анализатора гематологич. низкий фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 82"

    "Набор реагентов Альбумин-ДиаС 207мл д/анализатора д/опред. альбумина фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "Контроль гематологический CBC-5D H 5мл д/анализатора гематологич. высокий фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "Прибор штатив на 10 ячеек 190мм/50мм/53мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "Набор контролей 10мл д/мочи биохимический №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "Среда питательная д/выделения возбудителя иерсиниоза и псевдотуберкулеза, сухая 0,25г №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Набор контрольных плазм крови д/исследования гемостаза Плазма-контроль №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 88"

    "Набор реагентов Люис RPR тест д/быстрого определения реагиновых антител 500 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. с дезоксихолатом натрия 3мкг фл. №100"

    Кол-во: 70

    "Позиция 90"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Набор реагентов 120мл д/анализатора биохимич. д/опред. магния 345 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Набор реагентов д/опред. антител к вирусу Эпштейна-Барр ИФА-Анти-ВЭБ-VCA-G-Авидность № 1 H-352"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G д/опред. иммуноглоб. кл. G к вирусу Эпштейна-Барр 96 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Набор реагентов ДС-ЭРИТРО-HBsAg иммунодиагностикум эритроцитарный д/выявл. вирусного гепатита В 200 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Набор реагентов ЖЕЛЕЗО-ДиаС 346мл д/анализатора д/опред. железа 1310 опр. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Набор реагентов 250мл д/опред. неорганического фосфора №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Набор реагентов 125мл ЛПВП в крови д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Набор реагентов ИФА-Пролактин д/опред. пролактина 96 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Набор реагентов СтероидИФА-тестостерон д/опред. тестостерона №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Набор реагентов д/опред. ГонадотропинИФА-свободная бета-ХГч №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 101"

    "Набор реагентов ГонадотропинИФА-ФСГ д/опред. фолликулостимулирующего гормона №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Набор реагентов ГонадотропинИФА-ЛГ д/опред. хорионического гонадотропина 96 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Диагностикум эритроцит. Берлез псевдотуберкулезный антигенный д/РНГА, лиоф. д/диагностич. целей №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Набор реагентов ИммуноХром-НВsAg-Экспресс д/опред. антител к вирусу гепатита В 25 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Сыворотка диагностич. шигел. сух. д/РА АГНОЛЛА моновал. Флекснера групп 3и4 №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Сыворотка диагностич.2мл сальмонеллезная адсорб. поливалент. О-ABCDE 1-12vi для РА амп. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Набор реагентов ЖЕЛЕЗО-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. железа 1620 опр. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 108"

    "Набор реагентов α-АМИЛАЗА-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы фл. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 109"

    "Набор реагентов α-АМИЛАЗА-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы фл. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 110"

    "Кювета реакцион. д/анализатора CS-T240 №120"

    Кол-во: 25

    "Позиция 111"

    "Набор реагентов ПРОБА-РАПИД 500мкл д/выделения ДНК 100 опр. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 112"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-Гонадотропин-ХГч д/опред. хорионического гонадотропина 96 опр. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 113"

    "Раствор промывающий Wash Solution №10-2 500мл д/анализатора C-270 фл. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 114"

    "Набор реагентов д/опред. ДНК хламидии трахоматис методом ПЦР Хлами-Ген №1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 115"

    "Набор реагентов 32мл д/опред. Д-Димера FS 95 опр. №1"

    Кол-во: 56

    "Позиция 116"

    "Набор реагентов д/опред. СА-15.3 ИФА №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 117"

    "Набор реагентов д/опред. СА-125 ИФА №1 К222"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Кювета д/анализатора Helena с магнитными мешалками №500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Кювета д/фотометра полистирол. Микролаб 540 №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 120"

    "Набор реагентов Эхинококк–IgG–ИФА-БЕСТ д/опред. иммуноглоб. класса G к антигенам эхинококка однокамерного №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 121"

    "Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 122"

    "Набор реагентов ИФА-Бест д/опред. иммуноглоб. кл. Е общий t 2-8C №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов ВГА-антиген-ИФА-Бест д/опред. антигена к вирусу гепатита А 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Среда питательная Шоколадный агар д/выделения возбудителей гнойных бактериальных менингитов набор №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Набор реагентов ГлюкоСтар 1000мл д/опред. глюкозы в крови и моче №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Набор реагентов АСО-Ольвекс д/опред. антистрептолизина О методом латекс-агглютинизации №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Тест-система иммуноферментная ИФА-Анти-HBc-M-скрин д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита В 96 опр. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 128"

    "Пробирка центрифужная 10мл П-1-10 неград. №500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 129"

    "Сыворотка контрольная TruLab D-Dimer 3,5мл д/анализатора биохимич. д/опред. Д-димера уровень 1 фл. №1 598109910073"

    Кол-во: 30

    "Позиция 130"

    "Сыворотка контрольная TruLab D-Dimer 3,5мл д/анализатора биохимич. д/опред. Д-димера уровень 2 фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Набор реагентов КРЕАТИНИН-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. креатинина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 132"

    "Набор реагентов КРЕАТИНИН-ДиаС 618мл д/анализатора д/опред. креатинина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 133"

    "Набор реагентов Билирубин общий-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. общ. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 134"

    "Набор реагентов Билирубин прямой-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. прям. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 135"

    "Набор реагентов Билирубин прямой-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. прям. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 136"

    "Набор реагентов Гамма-Глутамилтрансфераза ДиаС 170мл д/опред. гамма-глутамилтрансферазы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 137"

    "Набор реагентов Гамма-Глутамилтрансфераза ДиаС 510мл д/опред. гамма-глутамилтрансферазы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 138"

    "Набор реагентов Глюкоза-ДиаС 1010мл д/анализатора д/опред. глюкозы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 139"

    "Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. креатинкиназы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 140"

    "Набор реагентов Глюкоза-ДиаС 207мл д/анализатора д/опред. глюкозы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 141"

    "Набор реагентов Билирубин общий-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. общ. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 142"

    "Набор реагентов 48мл д/опред. ревматоидного фактора FS №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 143"

    "Набор реагентов Глюкоза-ДиаС 618мл д/анализатора биохимич. д/опред. глюкозы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 144"

    "Набор реагентов Ferritin FS 30мл д/анализатора биохимич. д/опред. ферритина №1"

    Кол-во: 53

    "Позиция 145"

    "Набор реагентов КАЛЬЦИЙ АС-ДиаС 207мл д/анализатора д/опред. кальция фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 146"

    "Набор реагентов МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ДиаС 173мл д/анализатора д/опред. мочевой кислоты фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 147"

    "Набор реагентов ХОЛЕСТЕРИН-ДиаС 207мл д/анализатора д/опред. холестерина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 148"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. общ. белка фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 149"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК-ДиаС 173мл д/анализатора д/опред. общ. белка фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 150"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК-ДиаС 171мл д/анализатора д/опред. общ. белка фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 151"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК-ДиаС 1010мл д/анализатора д/опред. общ. белка фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 152"

    "Набор реагентов Мочевина-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. мочевины фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 153"

    "Набор реагентов Мочевина-ДиаС 173мл д/анализатора д/опред. мочевины фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 154"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС 510мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 155"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС 170мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 156"

    "Набор реагентов МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ДиаС 516мл д/анализатора д/опред. мочевой кислоты фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 157"

    "Набор реагентов Альбумин-ДиаС 618мл д/анализатора д/опред. альбумина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 158"

    "Набор реагентов Альбумин-ДиаС 195мл д/анализатора д/опред. альбумина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 159"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДиаС 510мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 160"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДиаС 170мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 161"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДиаС 168мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 162"

    "Набор реагентов Мочевина-ДиаС 171мл д/анализатора д/опред. мочевины фл. №1"

    Кол-во: 53

    "Позиция 163"

    "Набор реагентов α-АМИЛАЗА-ДиаС 168мл д/анализатора биохимич. д/опред. альфа-амилазы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 164"

    "Набор реагентов ХОЛЕСТЕРИН-ДиаС 618мл д/анализатора д/опред. холестерина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 165"

    "Набор реагентов ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ФС 170мл д/анализатора д/опред. щелочной фосфатазы фл. №4"

    Кол-во: 33

    "Позиция 166"

    "Набор реагентов ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. лактатдегидрогеназы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 167"

    "Набор реагентов ЖЕЛЕЗО-ДиаС 516мл д/анализатора д/опред. железа фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 168"

    "Набор реагентов ЖЕЛЕЗО-ДиаС 173мл д/анализатора д/опред. железа фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 169"

    "Набор реагентов КРЕАТИНИН-ДиаС 170мл д/анализатора д/опред. креатинина фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 170"

    "Набор реагентов КАЛЬЦИЙ АС-ДиаС 618мл д/анализатора д/опред. кальция фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 171"

    "Набор реагентов д/опред. ДНК вируса эпштейна-барр ПЦР-амплификация FLASH 96 тестов №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 172"

    "Набор реагентов ЭйБиИкс Лайзбио 0,4л лизирующий реагент д/гематологич. анализаторов №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 173"

    "Набор реагентов ЭйБиИкс Миноклер 0,5л депротеинизатор д/гематологич. анализаторов №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 174"

    "Набор реагентов д/анализа кала на яйца гельминтов методом Като 500 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Набор реагентов Тромбин-реагент д/опред. тромбинового времени №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 176"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 177"

    "Набор реагентов ИФА-АНТИ-ЛЮИС-GМ д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum Компл. №2 набор 1 t 2-8С №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 178"

    "Набор реагентов СРБ-Ольвекс 12,5мл д/анализатора биохимич. д/опред. С-реактивного белка 100 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 179"

    "Полоски индикаторные универсальные д/опpед. pH 0-12 №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 180"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Азтреонаму 30мкг №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Ампициллину/Сульбактаму 10мкг/10мкг фл. №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 182"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-D супер №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 183"

    "Набор реагентов 63мл д/анализатора с калибратором д/опред. ЛПНП фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-Cw Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 185"

    "Пробирка коническая 10мл нестер. без делений ПП 16*100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 186"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-А1 д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 187"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-Келл(К) Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 188"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-А1 Лектин №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 189"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-АB №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 190"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-В №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 191"

    "Набор реагентов д/опред. ревматоидный фактор 48мл №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 192"

    "Краситель д/гистохим. ис-ний FLUOROCELL WDF 84мл д/анализатора гематологич. XN №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 193"

    "Реагент лизирующий LYSERCELL WNR 8л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 194"

    "Реагент лизирующий LYSERCELL WDF 8л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 195"

    "Материал контрольный XN CHECK LEVEL 2 24мл д/анализатора гематологич. уровень 2 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 196"

    "Набор реагентов FLUOROCELL WPC 164мл д/анализатора гематологич. краситель флуорисцентный №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 197"

    "Реагент лизирующий SULFOLYSER 5л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 198"

    "Материал контрольный XN CHECK LEVEL 3 24мл д/анализатора гематологич. XN уровень 3 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 199"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-с Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 200"

    "Набор реагентов ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДДС 125мл д/анализатора биохимич. д/опред. лактатдегидрогеназы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 201"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-С Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 202"

    "Набор реагентов CELLPACK DCL 20л д/анализатора гематологич. дилюент универасальный №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 203"

    "Набор реагентов Cellclean 50мл д/анализатора XN депротеинизатор №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 204"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-Е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 205"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-е Супер д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 206"

    "Диск индикаторный д/опред. чувствит. микроорг. ДИ-ПЛС-50-01 к Оксациллину 10мкг фл. №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 207"

    "Воронка лабораторная №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 208"

    "Набор реагентов ОБЩИЙ БЕЛОК-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. общ. белка 1620 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 210"

    "Набор реагентов 2,5мл д/анализатора HORIBA ABX контрол. кровь Пара 12 Экстенд Нормальный №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 211"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Dirui H11-MA №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Стекло покровное 24мм*24мм*0,17мм №1000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 213"

    "Раствор гемолизирующий ДДС 1л д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 214"

    "Тест-полоски д/анализа мочи к анализатору UriLit-500C, Littest-11G №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 215"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 216"

    "Набор реагентов РФ-Ольвекс д/анализатора д/опред. ревматоидного фактора фл. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 217"

    "Капилляры 20мкл №100"

    Кол-во: 400

    "Позиция 218"

    "Раствор контрольный ДДС 75мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 219"

    "Капилляры гепаринизированные №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 220"

    "Тест-полоски Аккутренд Холестерин д/анализатора биохимич. Аккутренд д/опред. холестерина №25"

    Кол-во: 500

    "Позиция 221"

    "Тест-полоски д/анализа мочи SD UroColor 11 №100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 222"

    "Система д/взятия капиллярной крови на 300мкл с цитратом натрия №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 223"

    "Пробирка д/микрообъёмов №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "Набор реагентов ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА-ДиаС 168мл д/анализатора д/опред. лактатдегидрогеназы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 225"

    "Набор реагентов КРЕАТИНКИНАЗА-ДиаС 510мл д/анализатора д/опред. креатинкиназы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 226"

    "Набор реагентов д/копрологич. исследований концентратор д/кишечных паразитов Mini Parasep №40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 227"

    "Набор реагентов Mini Parasep д/копрологич. исследований концентратор д/кишечных паразитов 40 опр. №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 228"

    "Набор реагентов TNC Комплекс д/амплификации ДНК методом ПЦР 96 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 229"

    "Набор реагентов Проба-ГС-Плюс д/опред. ДНК 50 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 230"

    "Набор реагентов КАЛЬЦИЙ АС-ДиаС 195мл д/анализатора д/опред. кальция фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 231"

    "Набор реагентов ЖЕЛЕЗО-ДиаС 171мл д/анализатора д/опред. железа фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 232"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-Анти-ЦМВ-М-Экспресс д/опред. иммуноглоб. кл. М к цитомегаловирусу 96 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-M-ЭКСПРЕСС д/опред. иммуноглоб. кл. М 96 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Тест-система иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G-ЭКСПРЕСС д/опред. иммуноглоб. кл. G 96 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Набор реагентов Глюкоза-ДиаС 192мл д/анализатора д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 236"

    "Набор реагентов one HbA1c FS 45мл д/анализатора биохимич. д/опред. гликозилированого гемоглобина №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 237"

    "Набор реагентов Гамма-Глутамилтрансфераза ДиаС 168мл д/опред. гамма-глутамилтрансферазы фл. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 238"

    "Набор реагентов Билирубин общий-ДиаС 168мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 239"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС 168мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт №1"

    Кол-во: 33

    "Позиция 240"

    "Набор реагентов 48мл д/анализатора биохимич. д/опред. антистрептолизина О №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 241"

    "Среда питательная Агар Мюллера-Хинтон II д/опред. чувствит. микробов к антибиотикам сух. 250г №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 242"

    "Среда питательная д/выделения энтерококков 250г сухая №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 243"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L.J. Medium Supplement w/ Ethionamide с этионамидом 5г фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ p-Aminosalicylic acid 5гр с ПАСК фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена с офлоксацином 5г фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Levofloxacin с левофлоксацином 5г фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ Streptomycin со стрептомицином 5г №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена с канамицином 5г фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена с изониазидом 5г фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Добавка к питательной среде Левенштейна-Йенсена L. J. Medium Supplement w/ D-Cycloserine 5гр Д-циклосерином фл. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Раствор промывающий Wash Solution №9 500мл д/анализатора C-270 фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 252"

    "Бульон 50мл триптиказо-соевый №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Среда питательная 20мл бульон с сердечно-мозговой вытяжкой с 0,025%, SPS, CO2 и вакуумом №8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Среда питательная среда Бучина д/выделения коринебактерий 250г №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "Сыворотка контрольная TruLab CRP 6мл д/анализатора биохимич. д/опред. С-реактивного белка уровень 1 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 256"

    "Набор реагентов α-АМИЛАЗА-ДиаС 100мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 257"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза-ДиаС 304мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 258"

    "Набор реагентов Альбумин-ДиаС 240мл д/анализатора д/опред. альбумина фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 259"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС 304мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 260"

    "Набор реагентов Билирубин общий-ДиаС 200мл д/анализатора д/опред. общ. билирубина 300 опр. фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 261"

    "Набор реагентов Билирубин прямой-ДиаС 200мл д/анализатора д/опред. прям. билирубина фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 262"

    "Набор реагентов Гамма-Глутамилтрансфераза ДиаС 304мл д/анализатора биохимич. д/опред. гамма-глутамилтрансферазы №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 263"

    "Набор реагентов Глюкоза-ДиаС 240мл д/анализатора биохимич. д/опред. глюкозы №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 264"

    "Набор реагентов ЖЕЛЕЗО-ДиаС 200мл д/анализатора д/опред. железа 300 опр. фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 265"

    "Набор реагентов КАЛЬЦИЙ АС-ДиаС 240мл д/анализатора д/опред. кальция №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 266"

    "Набор реагентов КРЕАТИНИН-ДиаС 304мл д/анализатора д/опред. креатинина фл. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 267"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-А №1"

    Кол-во: 50

    Лот 4

    ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691960Подведение итогов не позднее ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>

    Начальная цена

    38 439 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кардиовертер-дифибрилятор имплантируемый №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кардиовертер-дифибрилятор модель D364DRG имплантируемый №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кардиовертер-дифибрилятор модель D364DRM имплантируемый №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Катетер баллонный д/внутрисосудистых манипуляций 135см №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Катетер баллонный №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Катетер диагностич. педиатрич. 4F/65см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Катетер аспирац. тромбоэктомический 6F/140см №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Кран инфузионный трехходовой Мэнифолд №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 9"

    "Игла пункционная Ангио-Лайн №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Катетер баллонный 2мм/25мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Индефлятор с коннектором №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 12"

    "Коннектор с пластичным клапаном д/набора Ангио-Лайн №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 13"

    "Интродьюсер д/мини-доступа 5F дл. 7см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 14"

    "Интродьюсер д/рентгенэндоваскулярных вмешательств №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Катетер диагностич. 5Fr, 100см №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "Катетер ангиографический д/рентгенэндоваскулярных вмешательств №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 17"

    "Интродьюсер №1"

    Кол-во: 500

    Лот 5

    ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 09:0022.04.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691960Подведение итогов не позднее ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>

    Начальная цена

    32 061 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спираль эмболизационная д/сосудистой эмболизации №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Спираль эмболизационная д/сосудистой эмболизации №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Оксигенатор крови мембранный с биосовместимым покрытием Phisio DIDECO KIDS №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Оксигенатор мембранный с ковалентно-связанным покрытием Trillium №1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 5"

    "Спираль Flipper с доставочным устройством №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Проводник д/баллонного катетера 190см №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "Проводник коронарный прямой кончик серия PTCA 180см №1"

    Кол-во: 350

    "Позиция 8"

    "Линия мониторинга давления при ангиографии №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Проводник коронарный №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 10"

    "Проводник внутрисосуд. Hi-Torgue Whisper MS.014 300см №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 11"

    "Проводник диагностический №1"

    Кол-во: 1200

    Лот 6

    ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.04.201923.04.2019 10:4523.04.2019 10:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691960Подведение итогов не позднее ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>

    Начальная цена

    46 350 585,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стент коронарный металлич. покрыт. с лек. веществом Эверолимус с системой доставки №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Стент внутрисосудистый Herculink №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Стент коронарный металлич. непокрыт. на системе доставки быстрой смены RX №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Шприц колба д/набора Ангио-Лайн №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Устройство диагностическое д/ангиографии №1"

    Кол-во: 350

    "Позиция 6"

    "Стент коронарный металлич. непокрыт. на системе доставки быстрой смены №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Стент коронарный металлич. покрыт. с лек. веществом Сиролимус №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Стент внутрисосудистый №1"

    Кол-во: 100

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