www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907691960
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_565_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 466-67-67 доб. 639
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
tender@nofnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькова Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1<Медицинские изделия_1>
Начальная цена
30 346 195,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 36
Кол-во: 40
Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 56
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 240
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №2<Медицинские изделия_2>
Начальная цена
36 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250
Кол-во: 180
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 10
ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №3<Медицинские изделия_3>
Начальная цена
71 012 401,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 35
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 29
Кол-во: 300
Кол-во: 15
Кол-во: 27
Кол-во: 27
Кол-во: 27
Кол-во: 27
Кол-во: 33
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 35
Кол-во: 33
Кол-во: 20
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 1000
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 27
Кол-во: 56
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 53
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 53
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 70
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 33
Кол-во: 25
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 50
ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №4<Медицинские изделия_4>
Начальная цена
38 439 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 25
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 800
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №5<Медицинские изделия_5>
Начальная цена
32 061 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 45
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 350
Кол-во: 500
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 1200
ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №6<Медицинские изделия_6>
Начальная цена
46 350 585,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.5
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 350
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.