Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оказание Работ осуществляется по мере возникновения потребности у Заказчика, по его Заявкам, в которых указывается наименование спортивного объекта и его площадь (Приложение №2) (далее – Объект), сроки оказания Работ. Заявки оформляются в письменной форме в соответствии с образцом (Приложение № 3) к Договору и направляются Подрядчику на электронный почтовый адрес в сканированном виде с уведомлением о доставке. Работы выполняется иждивением Подрядчика (его силами и средствами). Период выполнения Работ: с момента подписания Договора по 31.12.2019г. Оплата Работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту выполненных Работ по каждой Заявке, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, с указанием площади обслуженных полей и количества использованного засыпного материала (далее – Акт) без претензий со стороны Заказчика. Основанием для оплаты является подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура и счет на оплату.