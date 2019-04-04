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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907692037Дата и время окончания срока приема заявок Подрядчик обязуется по Заявкам (далее – Заявка) Заказчика осуществить комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса (далее по тексту – Работы), в соответствии с Протоколом максимальной стоимости работ (Приложение № 1) к Договору и Техническим заданием (Приложение № 2) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Работы. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31907692037

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая документация

    Извещение 171-СЭСО

    Заявка участника_Приложение А к Изв 171-СЭСО

    Ценовое предложение_Приложение А.1 к Изв 171-СЭСО

    Проект договора с приложениями к Изв 171-СЭСО

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по планировке ландшафта

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Подрядчик обязуется по Заявкам (далее – Заявка) Заказчика осуществить комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса (далее по тексту – Работы), в соответствии с Протоколом максимальной стоимости работ (Приложение № 1) к Договору и Техническим заданием (Приложение № 2) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Работы.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 20:0022.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692037Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по Заявкам (далее – Заявка) Заказчика осуществить комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса (далее по тексту – Работы), в соответствии с Протоколом максимальной стоимости работ (Приложение № 1) к Договору и Техническим заданием (Приложение № 2) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Работы. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подрядчик обязуется по Заявкам (далее – Заявка) Заказчика осуществить комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса (далее по тексту – Работы), в соответствии с Протоколом максимальной стоимости работ (Приложение № 1) к Договору и Техническим заданием (Приложение № 2) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Работы.

    Начальная цена

    1 154 011,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Работы выполняются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.130.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оказание Работ осуществляется по мере возникновения потребности у Заказчика, по его Заявкам, в которых указывается наименование спортивного объекта и его площадь (Приложение №2) (далее – Объект), сроки оказания Работ. Заявки оформляются в письменной форме в соответствии с образцом (Приложение № 3) к Договору и направляются Подрядчику на электронный почтовый адрес в сканированном виде с уведомлением о доставке. Работы выполняется иждивением Подрядчика (его силами и средствами). Период выполнения Работ: с момента подписания Договора по 31.12.2019г. Оплата Работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту выполненных Работ по каждой Заявке, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ, с указанием площади обслуженных полей и количества использованного засыпного материала (далее – Акт) без претензий со стороны Заказчика. Основанием для оплаты является подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура и счет на оплату.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    81.30.10

    Услуги по планировке ландшафта

    Классификатор ОКВЭД2

    81.30

    Деятельность по благоустройству ландшафта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по благоустройству ландшафта"

    Кол-во: 120360

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