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Номер извещения
31907692037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подрядчик обязуется по Заявкам (далее – Заявка) Заказчика осуществить комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса (далее по тексту – Работы), в соответствии с Протоколом максимальной стоимости работ (Приложение № 1) к Договору и Техническим заданием (Приложение № 2) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Работы.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 20:0022.04.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692037Подведение итогов не позднее Подрядчик обязуется по Заявкам (далее – Заявка) Заказчика осуществить комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса (далее по тексту – Работы), в соответствии с Протоколом максимальной стоимости работ (Приложение № 1) к Договору и Техническим заданием (Приложение № 2) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Работы. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрядчик обязуется по Заявкам (далее – Заявка) Заказчика осуществить комплексное обслуживание искусственных покрытий футбольных полей спортивного комплекса (далее по тексту – Работы), в соответствии с Протоколом максимальной стоимости работ (Приложение № 1) к Договору и Техническим заданием (Приложение № 2) к Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Работы.
Начальная цена
1 154 011,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Работы выполняются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.130.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
81.30.10
81.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120360
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