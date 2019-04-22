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Номер извещения
ГП927819
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром промгаз», входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром промгаз», входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 16:00 GMT +322.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927819Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром промгаз», входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.2019 18:0023.04.2019 18:0023.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927819Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром промгаз», входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м. Москва
Дата и время проведения
24.04.2019 11:0024.04.2019 11:0024.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП927819Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром промгаз», входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м. Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 18:0031.05.2019 18:0031.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927819Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром промгаз», входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201931.05.2019 18:0031.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927819Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром промгаз», входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Газпром промгаз», входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м.
Начальная цена
150 851 730,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 085 173,04 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром промгаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6
142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23
68
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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