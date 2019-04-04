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Номер извещения
31907691868
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента MAGAFOR, ATA TOOLS или эквивалент.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента MAGAFOR, ATA TOOLS или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907691868Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента MAGAFOR, ATA TOOLS или эквивалентХимки
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907691868Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента MAGAFOR, ATA TOOLS или эквивалентХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента MAGAFOR, ATA TOOLS или эквивалент
Начальная цена
11 399,72
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями закупочной документации, проект договора, технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
28.24.12.110
28.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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