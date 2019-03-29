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    Главная / Торги / Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040

    Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927815Дата и время окончания срока приема заявок Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927815

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:50

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-09

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    tatarchenko@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татарченко Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 09:00 GMT +329.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927815Дата и время окончания срока приема заявок Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 09:0029.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927815Дата и время вскрытия заявок Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040Саратов

    Подведение итогов не позднее

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927815Подведение итогов не позднее Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040Саратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927815Подведение итогов не позднее Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040

    Начальная цена

    62 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    410041,Россия, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.22

    Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040"

    Кол-во: 1

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    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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