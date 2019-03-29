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Номер извещения
ГП927815
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-55-09
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
tatarchenko@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татарченко Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 09:00 GMT +329.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927815Дата и время окончания срока приема заявок Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040Саратов
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 09:0029.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927815Дата и время вскрытия заявок Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040Саратов
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927815Подведение итогов не позднее Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040Саратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отыскание места повреждения кабельной линии 10 кВ фидера 1040
Начальная цена
62 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
410041,Россия, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
42.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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