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Номер извещения
31907691706
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка универсального заточного станка Partner PP-600F.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 55А, -, -
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 55А, -, -
Контактный телефон
+7 39197 3-66-45
Факс
+7 39197 2-62-14
Адрес электронной почты
schefar@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артюшенко Александр Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка универсального заточного станка Partner PP-600F.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 07:00 GMT +309.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907691706Дата и время окончания срока приема заявок Поставка универсального заточного станка Partner PP-600F.Железногорск
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 07:0009.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907691706Дата и время вскрытия заявок Поставка универсального заточного станка Partner PP-600F.Железногорск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка универсального заточного станка Partner PP-600F.
Начальная цена
369 170,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 55аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ПМ МКБ
Все закупки и тендеры АО НПО ПМ МКБ
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 55А, -, -
28.41
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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