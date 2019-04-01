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Номер извещения
ГП927814
Уникальный номер закупки
705
Наименование закупки
Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 208
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927814Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 Домодедово
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 17:0001.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927814Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 Домодедово
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
01.04.201901.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927814Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19
Начальная цена
140 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
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Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
28.12.10.110
16.2
16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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