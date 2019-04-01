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    Главная / Торги / Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19

    Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927814

    Уникальный номер закупки

    705

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    документы

    спецификация

    спецификация 2

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 208

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    natalia.anoshkina@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Аношкина Наталья Генадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 12:00 GMT +301.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 12:0001.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927814Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2019 17:0001.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927814Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 Домодедово

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 17:0001.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927814Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19 Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19

    Начальная цена

    140 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по схемеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    28.12.10.110

    Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из черных металлов

    16.2

    Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

    16

    Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и монтаж Дверей согласно спецификации, на объект Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2С. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Условия оплаты согласно договору 70/15/15 поставка и монтаж до 20.04.19"

    Кол-во: 7

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