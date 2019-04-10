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Номер извещения
ГП927820
Уникальный номер закупки
129-562/19 от 12.03.2019
Наименование закупки
Поставка «Технографа-160 (с методикой поверки и с поверкой)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-40
Факс
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Адрес электронной почты
r.kalinina@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калинина Руслана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2019 12:00 GMT +310.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927820Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 12:0010.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927820Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.07.2019 14:0010.07.2019 14:0010.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927820Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201910.07.2019 14:0010.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927820Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хибиногорский пер., 33, Екатеринбург, 620010, Россия, ПАО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
28.99
26.51.1
Документация лота
Кол-во: 3
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