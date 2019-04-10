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    Главная / Торги / Поставка «Технографа-160 (с методикой поверки и с поверкой)»

    Поставка «Технографа-160 (с методикой поверки и с поверкой)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927820Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927820

    Уникальный номер закупки

    129-562/19 от 12.03.2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка «Технографа-160 (с методикой поверки и с поверкой)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    r.kalinina@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калинина Руслана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2019 12:00 GMT +310.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927820Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.04.2019 12:0010.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927820Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2019 14:0010.07.2019 14:0010.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927820Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201910.07.2019 14:0010.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927820Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хибиногорский пер., 33, Екатеринбург, 620010, Россия, ПАО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.1

    Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов

    Документация лота

    Договор

    27.03.2019

    Заявка

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)"

    Кол-во: 3

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