Поставка «Технографа-160 (с методикой поверки и с поверкой)»

Лот 1

Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ПАО «Уралхиммаш» «Технограф-160 (с методикой поверки и с поверкой)» для измерения и регистрации температуры, в базовой комплектации в количестве 3 шт. При ответе прошу указать стоимость, срок, условия поставки, условия оплаты.