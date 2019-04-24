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Номер извещения
ГП927802
Уникальный номер закупки
1903-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, Республика Бурятия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 10:30 GMT +324.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927802Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 10:3026.04.2019 10:3026.04.2019 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927802Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 10:3029.04.2019 10:3029.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927802Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 11:0006.05.2019 11:0006.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927802Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 11:0006.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927802Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Начальная цена
1 017,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
56 952,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
56 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Гагарина, д.1, пом.1 (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 10:30 GMT +324.04.2019 10:3024.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927802Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 10:3026.04.2019 10:3026.04.2019 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927802Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 10:3029.04.2019 10:3029.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927802Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 10:3030.04.2019 10:3030.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927802Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 10:3030.04.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927802Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия)
Начальная цена
212,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 502,66 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
35,3 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ст. Дивизионная, дом №932 (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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