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    Главная / Торги / Б/у плита дорожная ПДП 3х1,75(2П30-18-30)

    Б/у плита дорожная ПДП 3х1,75(2П30-18-30)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка б/у плит дорожных ПДП 3х1,75(2П30-18-30)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Б/у плита дорожная ПДП 3х1,75(2П30-18-30)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект поставки -- АРКСинж - покупатель рамка -- final --Приложение 2

    Приложение № 5А - ОСНОВНЫЕ КВАЛИФ.КРИТЕРИИ

    Приложение № 4 - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    Приложение № 3 - Формы

    Приложение № 1 - ГЛБ

    Памятка ЭТП ГПБ

    Копия Приложение_№_2.1___Форма_КП

    Закупочная документация (Информационная карта)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС ИНЖ
    Все закупки и тендеры АРКС ИНЖ

    Юридический адрес

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1

    Контактный телефон

    +7 495 969-28-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    y.bashun@arks-eng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Башун Ян Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка б/у плит дорожных ПДП 3х1,75(2П30-18-30)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 14:0005.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927808Подведение итогов не позднее Закупка б/у плит дорожных ПДП 3х1,75(2П30-18-30)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка б/у плит дорожных ПДП 3х1,75(2П30-18-30)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению № 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению № 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению № 2.1

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС ИНЖ
    Все закупки и тендеры АРКС ИНЖ

    Адрес местонахождения

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1

    Классификатор ОКПД2

    23.61.1

    Изделия строительные из бетона

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект поставки -- АРКСинж - покупатель рамка -- final --Приложение 2

    27.03.2019

    Приложение № 5А - ОСНОВНЫЕ КВАЛИФ.КРИТЕРИИ

    27.03.2019

    Приложение № 4 - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    27.03.2019

    Приложение № 3 - Формы

    27.03.2019

    Приложение № 1 - ГЛБ

    27.03.2019

    Памятка ЭТП ГПБ

    27.03.2019

    Копия Приложение_№_2.1___Форма_КП

    27.03.2019

    Закупочная документация (Информационная карта)

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Б/у плита дорожная ПДП 3х1,75"

    Кол-во: 40

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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