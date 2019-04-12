www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907691495
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка работ по устройству асфальтового покрытия на спортивной площадке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пархоменко Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка работ по устройству асфальтового покрытия на спортивной площадке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 11:00 GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907691495Дата и время окончания срока приема заявок Закупка работ по устройству асфальтового покрытия на спортивной площадке Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 11:00GMT +312.04.2019 11:0012.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907691495Дата и время вскрытия заявок Закупка работ по устройству асфальтового покрытия на спортивной площадке Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.201916.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907691495Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка работ по устройству асфальтового покрытия на спортивной площадке Москва
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 11:0016.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691495Подведение итогов не позднее Закупка работ по устройству асфальтового покрытия на спортивной площадке Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка работ по устройству асфальтового покрытия на спортивной площадке
Начальная цена
9 868 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в прикрепленных файлах: "Документация", "Проект договора", "Техническое задание"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в прикрепленных файлах: "Документация", "Проект договора", "Техническое задание"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
42.99.12.110
42.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.