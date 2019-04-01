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    Главная / Торги / заключение договора на поставку противопригарного покрытия

    заключение договора на поставку противопригарного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 15:0001.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927806Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на закупку противопригарной краскиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927806

    Уникальный номер закупки

    146

    Номер закупки

    Наименование закупки

    заключение договора на поставку противопригарного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение о закупке противопригарной краски

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на закупку противопригарной краски

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 15:00 GMT +301.04.2019 15:0001.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927806Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на закупку противопригарной краскиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 15:0001.04.2019 15:0001.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927806Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на закупку противопригарной краскиКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 12:3019.04.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927806Подведение итогов не позднее Заключение договора на закупку противопригарной краскиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на закупку противопригарной краски

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие антипригарное Zirkofluid 1219Б или аналогичное покрытие"

    Кол-во: 80

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