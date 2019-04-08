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    Главная / Торги / Поставка источников бесперебойного питания

    Поставка источников бесперебойного питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907691581Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников бесперебойного питания ЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907691581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка источников бесперебойного питания

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Техническое задание

    Уведомление УФАС

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО ПМ - МАЛОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
    Все закупки и тендеры АО НПО ПМ МКБ

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 55А, -, -

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 55А, -, -

    Контактный телефон

    +7 39197 3-66-45

    Факс

    +7 39197 2-62-14

    Адрес электронной почты

    schefar@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артюшенко Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка источников бесперебойного питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 07:00 GMT +308.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907691581Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников бесперебойного питания Железногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 07:0008.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907691581Дата и время вскрытия заявок Поставка источников бесперебойного питания Железногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691581Подведение итогов не позднее Поставка источников бесперебойного питания Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников бесперебойного питания

    Начальная цена

    27 501,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 55аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ПМ МКБ
    Все закупки и тендеры АО НПО ПМ МКБ

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 55А, -, -

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Уведомление УФАС

    09.04.2019

    Решение УФАС

    29.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Количество товара указано в техническом задании"

    Кол-во: 0

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