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Номер извещения
31907692693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных материалов/ Supply of expandables
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1110
Факс
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Адрес электронной почты
kbandov@ATECHNICS.RU
Ф.И.О. контактного лица
Бандов Кирилл Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов/ Supply of expandables
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов/ Supply of expandables
Начальная цена
75 000,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ/ Under TT
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Для резидентов: DDP Склад Заказчика на территории а/п Внуково / для нерезидентов: в соответствии с условиями договора For residents: DDP Moscow (VKO) / For non-residents: according to the contractРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
30.30.50.110
30.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 350
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 5
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 1000
Кол-во: 10
Кол-во: 250
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2000
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 3000
Кол-во: 10
Кол-во: 2500
Кол-во: 2
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