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    Главная / Торги / Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907692693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Supply of expandablesМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907692693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1110

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kbandov@ATECHNICS.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Бандов Кирилл Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907692693Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Supply of expandablesМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Начальная цена

    75 000,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ/ Under TT

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Для резидентов: DDP Склад Заказчика на территории а/п Внуково / для нерезидентов: в соответствии с условиями договора For residents: DDP Moscow (VKO) / For non-residents: according to the contractРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с договором / according to the Delivery terms: EXW, FCA, FOB.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MS51576-10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "MS28782-25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "MS28778-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "MS24515-718"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "MS21914-6D"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "M83248-1-246"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "M83248-1-210"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "J221P219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "J221P034"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "GE2232"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "FU1540-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "EC28"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "EC16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "D1TD6-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "C11SV8-5-24V5W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "BACS12GP3L15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "BACR12BM228"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "BACP18BC03A10P"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "BACN10JC4CD"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "BACC30BH8"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 21"

    "BACB30VF3K7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "BACB30VF3K5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "BACB30NN3K2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "BACB30LH3-9"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "BACB30LH3-8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "BACB30LH3-7"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "BACB30LH3-6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "AS568-275S59-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "AQL5726"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "925007-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "8GS005453-28"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "8GH004554-28"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "7592584-101"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "7592101-101"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "7588429-101"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "J221P027"

    Кол-во: 350

    "Позиция 37"

    "606338-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "5113WW"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "335-299-401-0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "3011"

    Кол-во: 200

    "Позиция 41"

    "2059X"

    Кол-во: 300

    "Позиция 42"

    "1761898"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "145-101-174"

    Кол-во: 150

    "Позиция 44"

    "1308"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "10237-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "0L718BPA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "0L387BPGPL"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 48"

    "0L3335"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "0L3071BPEGPL"

    Кол-во: 250

    "Позиция 50"

    "0F25-021"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "05PCB2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "8091012"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "8090812"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "7577741"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "584977"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "4631"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "ZV3335"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "BACP11K8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "PLT3IM"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 60"

    "PD180"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "NPS27039-0808"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "NAS1611-244A"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "NAS1611-226A"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "NAS1149F0432P"

    Кол-во: 500

    "Позиция 65"

    "NAS1149E0463R"

    Кол-во: 200

    "Позиция 66"

    "NAS1149C0332R"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 67"

    "MS9320-11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "MS9245-25"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 69"

    "MS90451-7152"

    Кол-во: 2

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