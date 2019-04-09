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Номер извещения
31907691988
Уникальный номер закупки
10-4
Наименование закупки
поставка песка природного гидронамывного для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 912 511-42-14
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil4-law@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Приймак Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.
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Поставка песка природного гидронамывного для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор» (самовывоз)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 07:00 GMT +309.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907691988Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка природного гидронамывного для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор» (самовывоз)Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 08:0009.04.2019 08:0009.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907691988Дата и время вскрытия заявок Поставка песка природного гидронамывного для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор» (самовывоз)Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.04.201911.04.2019 13:0011.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907691988Подведение итогов не позднее Поставка песка природного гидронамывного для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор» (самовывоз)Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка природного гидронамывного для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор» (самовывоз)
Начальная цена
749 970,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
08.12.11.130
08.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3205
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