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Номер извещения
ГП927798
Уникальный номер закупки
1904-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2019 09:30 GMT +324.04.2019 09:3024.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927798Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.04.2019 09:3026.04.2019 09:3026.04.2019 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП927798Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.04.2019 09:3029.04.2019 09:3029.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП927798Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 09:3030.04.2019 09:3030.04.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927798Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край)
Начальная цена
46,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
95 712,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 080,70 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. М. Цукановой, 14аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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