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Номер извещения
ГП927796
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-31-09
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
bushovaa@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бушов Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Наличие достаточного количества автосамосвалов, для выполнения указанных в техническом задании объемов перевозки. 2. Наличие укрывных палаток. 3. Перевозка по дороге общего пользования. 4. Наличие специального разрешения в случае превышения допустимой общей массы и допустимых нагрузок на ось ТС. 5. Высота от уровня земли до нижней точки погрузочного бункера составляет - 2,75 метра. 6. Наличие исправной системы навигации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Филиал ПАО «Южный Кузбасс». Кемеровская обл. г.Мыски.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
49.41.15.000
Документация лота
Кол-во: 0
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