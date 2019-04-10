Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет с Подрядчиком производится в течение 90 (девяноста) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг и получения счета-фактуры Заказчиком. Подрядчик не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.