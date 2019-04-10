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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.

    Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 09:0010.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927796Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927796

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.03.2019 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Общие сведения

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-31-09

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    bushovaa@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушов Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201915.05.2019 10:0015.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927796Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Наличие достаточного количества автосамосвалов, для выполнения указанных в техническом задании объемов перевозки. 2. Наличие укрывных палаток. 3. Перевозка по дороге общего пользования. 4. Наличие специального разрешения в случае превышения допустимой общей массы и допустимых нагрузок на ось ТС. 5. Высота от уровня земли до нижней точки погрузочного бункера составляет - 2,75 метра. 6. Наличие исправной системы навигации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиал ПАО «Южный Кузбасс». Кемеровская обл. г.Мыски.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет с Подрядчиком производится в течение 90 (девяноста) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг и получения счета-фактуры Заказчиком. Подрядчик не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    49.41.15.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    27.03.2019

    Общие сведения

    27.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов на предприятии ЦОФ «Сибирь» ПАО «Южный Кузбасс» по маршруту ЦОФ «Сибирь» - породний отвал."

    Кол-во: 0

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